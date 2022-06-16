Онколог назвал способы раннего обнаружения рака кишечника

Онколог, хирург Иван Карасев назвал способы раннего обнаружения рака кишечника.

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Специалист пояснил, что такой рак развивается из полипов, которые растут в кишечнике годами, а потом могут внезапно перерасти в злокачественную опухоль. Обнаружить такие новообразования можно, даже пока они доброкачественные.

Для этого человек должен проходить регулярную диагностику.

По словам врача, рассмотреть полипы можно с помощью УЗИ, однако заметить маленькие отростки в кишечнике может только очень опытный специалист. Поэтому важно периодически проходить колоноскопию, особенно людям старшего возраста.

— На первом месте, конечно, же колоноскопия. Я не устану повторять, что это золотой стандарт в диагностике именно ранних форм рака желудочно-кишечного тракта. Он позволяет сразу увидеть вживую опухоль или ее предвестник и в случае с полипами, то можно сразу же от них избавиться, — приводит слова онколога издание «Царьград».