Вирусолог рассказал о симптомах при оспе обезьян

«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, через какое-то время появляется сыпь. Она протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идёт выздоровление»,