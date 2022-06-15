Вирусолог рассказал о симптомах при оспе обезьян

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что для оспы обезьян характерны лихорадка, тошнота, рвота, головная боль и сыпь.
«Любое инфекционное заболевание — это обязательно лихорадочные реакции и интоксикации. Для оспы обезьян характерно повышение температуры, головная боль, тошнота, рвота, через какое-то время появляется сыпь. Она протекает циклически. То есть человек заболевает, нарастает симптоматика, пик, после чего идёт выздоровление»,
— сказал Малышев в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, у большинства пациентов болезнь заканчивается благоприятно.