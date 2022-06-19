Как бороться с постоянными отитами у детей

style='font-style: italic;line-height: 20px'>Дело в том, что слуховая труба у маленьких детей прямая, широкая и короткая. Слуховая труба – это канал, который находится между полостью среднего уха и носоглоткой. Поэтому, например, у малыша молоко или вода могут с легкостью попасть из глотки в ухо – если он в процессе еды чихнул, закашлялся или как-то резко повернул голову. И по этой причине в ухе начинается воспалительный процесс, то есть, отит.
По мере роста ребенка растет и слуховая труба, а ещё она становится более узкой и искривляется. Чем старше ребенок, тем более защищены его уши от попадания в них воды и частичек пищи из глотки, аллергенов и вирусов из носа – тем меньше вероятность отита.
Сайдулаева Аза Исаевна
оториноларинголог, ринохирург
По словам медика, суждение о том, что «отит нужно перерасти», вполне правдиво. Но это не значит, что не надо пытаться устранить причины отита.
Как минимизировать количество отитов?
По словам специалиста, важно разобраться с причинами возникновения отита. И делать это должен профессионал.
Очень важно разобраться в причинах возникновения отита, и это должен сделать врач. К сожалению, некоторые родители занимаются самолечением и не доверяют врачам. Но если не понять причины заболевания и не устранить их, то отиты могут дать осложнения, разобраться с которыми будет намного тяжелее.
style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если причиной отита является аллергия, врождённые аденоиды, разные патологии носоглотки, то врач назначит лечение и, возможно, дополнительные обследования и анализы. Но чаще всего причины отита более прозаические – неправильное положение ребенка при кормлении или неправильный туалет носа. И тогда родители просто должны скорректировать процедуру кормления и ухода за ребёнком – и отиты перестанут беспокоить.
Сайдулаева Аза Исаевна
оториноларинголог, ринохирург
Как и что нужно скорректировать
Медик объяснила, что важно правильно кормить детей, а после еды не забывать ставить и столбиком.
style='font-style: italic;line-height: 20px'>Бывает, что при кормлении (грудью или из бутылочки) взрослый держит ребенка горизонтально. В таком положении очень высок риск попадания молока или воды в слуховую трубу. Поэтому нужно держать малыша так, чтобы голова была чуть-чуть приподнята. И не забывать после кормления подержать ребенка «столбиком», чтобы при возможном срыгивании молоко не попало в ухо.
Кроме того, нужно очень аккуратно относиться к очистке носа малыша и к лечению насморка.
Сайдулаева Аза Исаевна
оториноларинголог, ринохирург
Кроме того, нужно очень аккуратно относиться к очистке носа малыша и к лечению насморка.
style='font-style: italic;line-height: 20px'>Нельзя промывать нос, а для лечения лучше использовать капли (не спреи). При промывании носа инфекция неизбежно попадет в слуховую трубу и вызовет воспалительный процесс, то есть отит. Если родителей беспокоит заложенность носа у ребенка, частый аллергический насморк, сильный насморк при ОРВИ, то лучше обратиться к оториноларингологу и проконсультироваться по этому поводу. Врач обязательно не только подберёт препараты для лечения, но и объяснит, как ими правильно пользоваться.
Сайдулаева Аза Исаевна
оториноларинголог, ринохирург