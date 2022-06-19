Как бороться с постоянными отитами у детей







Сайдулаева Аза Исаевна

оториноларинголог, ринохирург





style='font-style: italic;line-height: 20px'>Дело в том, что слуховая труба у маленьких детей прямая, широкая и короткая. Слуховая труба – это канал, который находится между полостью среднего уха и носоглоткой. Поэтому, например, у малыша молоко или вода могут с легкостью попасть из глотки в ухо – если он в процессе еды чихнул, закашлялся или как-то резко повернул голову. И по этой причине в ухе начинается воспалительный процесс, то есть, отит.По мере роста ребенка растет и слуховая труба, а ещё она становится более узкой и искривляется. Чем старше ребенок, тем более защищены его уши от попадания в них воды и частичек пищи из глотки, аллергенов и вирусов из носа – тем меньше вероятность отита.