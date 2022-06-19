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51 минуту назад

Как бороться с постоянными отитами у детей

Диана Товсепова
Сайдулаева Аза Исаевнаэксперт

Большинство родителей сталкивались с отитами у детей и знают как тяжело они их переносят. У малышей до двух-трех лет отиты возникают довольно часто. О том, с чем это связано и насколько опасно, "Рамблеру" рассказала Аза Исаевна Сайдулаева — оториноларинголог, ринохирург, кандидат медицинских наук.

Как бороться с постоянными отитами у детей
Фото: PixnioPixnio

По ее словам, отиты у детей действительно бывают часто, родители должны к этому относиться серьезно, но без паники. Причина кроется в физиологии.

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style='font-style: italic;line-height: 20px'>Дело в том, что слуховая труба у маленьких детей прямая, широкая и короткая. Слуховая труба – это канал, который находится между полостью среднего уха и носоглоткой. Поэтому, например, у малыша молоко или вода могут с легкостью попасть из глотки в ухо – если он в процессе еды чихнул, закашлялся или как-то резко повернул голову. И по этой причине в ухе начинается воспалительный процесс, то есть, отит.

По мере роста ребенка растет и слуховая труба, а ещё она становится более узкой и искривляется. Чем старше ребенок, тем более защищены его уши от попадания в них воды и частичек пищи из глотки, аллергенов и вирусов из носа – тем меньше вероятность отита.


Фото

Сайдулаева Аза Исаевна

оториноларинголог, ринохирург



По словам медика, суждение о том, что «отит нужно перерасти», вполне правдиво. Но это не значит, что не надо пытаться устранить причины отита.

Как минимизировать количество отитов?

По словам специалиста, важно разобраться с причинами возникновения отита. И делать это должен профессионал.

Очень важно разобраться в причинах возникновения отита, и это должен сделать врач. К сожалению, некоторые родители занимаются самолечением и не доверяют врачам. Но если не понять причины заболевания и не устранить их, то отиты могут дать осложнения, разобраться с которыми будет намного тяжелее.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Если причиной отита является аллергия, врождённые аденоиды, разные патологии носоглотки, то врач назначит лечение и, возможно, дополнительные обследования и анализы. Но чаще всего причины отита более прозаические – неправильное положение ребенка при кормлении или неправильный туалет носа. И тогда родители просто должны скорректировать процедуру кормления и ухода за ребёнком – и отиты перестанут беспокоить.


Фото

Сайдулаева Аза Исаевна

оториноларинголог, ринохирург



Как и что нужно скорректировать

Медик объяснила, что важно правильно кормить детей, а после еды не забывать ставить и столбиком.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Бывает, что при кормлении (грудью или из бутылочки) взрослый держит ребенка горизонтально. В таком положении очень высок риск попадания молока или воды в слуховую трубу. Поэтому нужно держать малыша так, чтобы голова была чуть-чуть приподнята. И не забывать после кормления подержать ребенка «столбиком», чтобы при возможном срыгивании молоко не попало в ухо.
Кроме того, нужно очень аккуратно относиться к очистке носа малыша и к лечению насморка.


Фото

Сайдулаева Аза Исаевна

оториноларинголог, ринохирург



Кроме того, нужно очень аккуратно относиться к очистке носа малыша и к лечению насморка.



style='font-style: italic;line-height: 20px'>Нельзя промывать нос, а для лечения лучше использовать капли (не спреи). При промывании носа инфекция неизбежно попадет в слуховую трубу и вызовет воспалительный процесс, то есть отит. Если родителей беспокоит заложенность носа у ребенка, частый аллергический насморк, сильный насморк при ОРВИ, то лучше обратиться к оториноларингологу и проконсультироваться по этому поводу. Врач обязательно не только подберёт препараты для лечения, но и объяснит, как ими правильно пользоваться.


Фото

Сайдулаева Аза Исаевна

оториноларинголог, ринохирург



Болезни и лекарства,
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