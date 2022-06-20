Как уменьшить желудок и не потолстеть снова

Ожирение - это заболевание, которое необходимо лечить. Один из эффективных методов - бариатрическая хирургия. Спросили заведующего хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА Максима Елисеева, как проходит операция по уменьшению желудка, кому она противопоказана и можно ли сделать ее по полису обязательного медицинского страхования.

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Что считается ожирением и чем оно опасно

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Диагноз "ожирение" ставится когда индекс массы тела (ИМТ) более 30. Рассчитывается он по формуле: ИМТ = m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах.

На фоне ожирения у пациентов возникает большое количество проблем со здоровьем. Это и декомпенсированный сахарный диабет, и синдром обструктивного апноэ сна, и проблемы с ЖКТ и мочевыделительной системой.

Что такое бариатрическая операция и как ее проводят Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Что такое бариатрическая операция и как ее проводят

Бариатрическая операция - это оперативное вмешательство, которое выполняется на пищеварительном тракте под общим наркозом преимущественно лапароскопическим способом. В брюшную полость вводятся специальные лапароскопические тоненькие инструменты, с помощью которых выполняются манипуляции.

После обращения за помощью к бариатрическому хирургу пациент направляется на большой перечень инструментальных и лабораторных методов исследований для того, чтобы четко понимать, что нет никакой гормональной причины появления избыточной массы тела, чтобы понимать состояние организма. Если требуется скорректировать те или иные показатели, мы их корректируем. Затем в плановом порядке проводится операция. В среднем она длится от полутора до двух часов. При гладком течении послеоперационного периода пациент наблюдается в клинике двое-трое суток, сдает контрольные анализы и выписывается домой. Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

До и после операции с пациентом работает команда специалистов: чаще всего это хирург, эндокринолог, диетолог, терапевт и психиатр. По словам врача, операция — это не просто уменьшение желудка, это также работа с мыслями и пересмотр привычек пищевого поведения.

После проведения оперативного лечения, требуется регулярное наблюдение, на раннем этапе более частое (через 1, 3, 6, 12 месяцев и чаще при необходимости), затем раз в 6-12 месяцев. Дополнительно в послеоперационном периоде необходимо восполнение дефицитов витаминов, микро- и макронутриентов под контролем лабораторных показателей крови. Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

На сколько можно похудеть и как сохранить эффект

Минимально после бариатрической операции пациент должен похудеть на 60-65 процентов от избыточной массы тела, с которой он обратился за помощью, - 40-80 килограммов в зависимости от изначального веса. Человек начинает худеть сразу, но первая оценка результата происходит через год. Если пациент подключает физическую активность, он может достичь идеальной массы тела. В среднем пациенты худеют от полутора до двух лет после хирургического вмешательства.

Бариатрическая хирургия - это не волшебная таблетка. С помощью операции мы даем пациенту возможность научиться правильно питаться, выработать привычки правильного пищевого поведения: это регулярное питание (3-4 раза в день) малыми порциями.

Есть можно в течение двух-трех месяцев после операции любые продукты, которые хочет пациент. Нет строгих рамок и диетических ограничений, есть можно, но регулярно и малыми порциями. Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Кому запрещено проводить операцию

Бариатрические операции не проводятся при:

беременности,

обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки,

некоторых психических заболеваниях: наркотическая или алкогольная зависимость, нервная булимия,

тяжёлом необратимом течении сердечной, почечной, печёночной недостаточности,

онкологических заболеваниях.

Также бариатрические операции запрещены пациентам младше 18 лет.

Как сделать операцию по уменьшению желудка бесплатно

В России можно получить помощь бариатрических хирургов бесплатно. В первую очередь это касается пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа с индексом массы тела 40 и выше. Они могут обратиться за квотой по полису ОМС в крупные федеральные центры.