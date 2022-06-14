4 важных средства в дачной аптечке

Кто знает, какие опасности поджидают вас за городом. Собираясь провести неделю на любимом участке, мы чаще всего задумываемся о том, какую рассаду можно прихватить, а также не забываем о ведерке маринованного мяса — какие выходные за городом без шашлыка! А вот о том, чтобы собрать аптечку, задумывается далеко не каждый.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Средство от боли в суставах

Видео дня

Даже если вы не планируете самостоятельно засаживать весь огород, подобное средство всегда пригодится. Кто знает, как ваш организм может отреагировать на переохлаждение ночью или на изменение погоды? Мазь или обезболивающее средство в другой форме выпуска должны быть в вашей пригородной аптечке хотя бы в единичном экземпляре. Однако помните, что при проблемах с ЖКТ с обезболивающими средствами нужно быть максимально аккуратными.

Средство от отравления

Как мы уже говорили, дачный сезон не обходится без шашлыков и других гастрономических «похождений». Очень часто на следующее утро приходится бороться с симптомами отравления или переедания. Не забудьте положить в аптечку средства с дополнительными ферментами, а также средства, которые помогут не только вывести токсины, но и купируют дальнейшее развитие неприятных симптомов. Также не забываем в случае отравления придерживаться определенной диеты и восстанавливаем водно-солевой баланс.

Средство-дезинфектор

Если с вами едут дети, а также если вы планируете походы в лес, где не будет возможности получить быструю скорую помощь, обязательно пополните аптечку дезинфектором. Раны, ссадины и порезы сами по себе могут и не принести серьезных проблем, однако инфекция, которая попадет в кровь, может оказаться крайне опасной. Держите при себе спрей или дезинфектор в жидком виде, чтобы вы могли незамедлительно им воспользоваться даже в глухой местности.

Средство от аллергии