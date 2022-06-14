Медики объяснили, как онкология проявляется на лице

Медики считают, что следует обращать внимания на все изменения в своем организме, потому как они могут указывать на серьезные болезни. Так, внешние изменения на лице, способны указывать на развитие онкологии. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Эксперты рассказывают, что многие больные раком легких отмечают изменения во внешнем виде своего лица.
В Reynolds Cancer Support House, описывает внешние симптомы рака, которые часто игнорируются:
«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица...
Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица».
Эти изменения считаются «общим признаком» карциномы легкого, но они также могут возникать при некоторых других типах рака.
Карциноидные опухоли, например, являются нейроэндокринными опухолями, которые растут специфически в нейроэндокринных клетках.
Они отвечают за передачу сигналов посредством выделения гормонов, помогающих функционированию организма.
Исследования показывают, что покраснение лица является результатом кардиоидного синдрома, вызванного выбросом в кровь слишком большого количества гормоноподобных веществ.
Лицо может стать одутловатым при раке легких потому, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Это замедляет поток крови к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица.
По словам врача-кардиолога Дениса Прокофьева, онкология, которая может очевидно проявляться на лице, это так называемый плоскоклеточный рак: меланома и базалиома.
Как объяснил медик "Рамблеру", любое образование на коже можно рассматривать с позиции онконастороженности.
Медики рекомендуют не игнорировать такие изменения и проверяться у специалиста, чтобы выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях.