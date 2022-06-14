Медики объяснили, как онкология проявляется на лице

Медики считают, что следует обращать внимания на все изменения в своем организме, потому как они могут указывать на серьезные болезни. Так, внешние изменения на лице, способны указывать на развитие онкологии. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Эксперты рассказывают, что многие больные раком легких отмечают изменения во внешнем виде своего лица.

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В Reynolds Cancer Support House, описывает внешние симптомы рака, которые часто игнорируются:

«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица...

Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица».

Эти изменения считаются «общим признаком» карциномы легкого, но они также могут возникать при некоторых других типах рака.

Карциноидные опухоли, например, являются нейроэндокринными опухолями, которые растут специфически в нейроэндокринных клетках.

Они отвечают за передачу сигналов посредством выделения гормонов, помогающих функционированию организма.

Исследования показывают, что покраснение лица является результатом кардиоидного синдрома, вызванного выбросом в кровь слишком большого количества гормоноподобных веществ.

Лицо может стать одутловатым при раке легких потому, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Это замедляет поток крови к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица.

По словам врача-кардиолога Дениса Прокофьева, онкология, которая может очевидно проявляться на лице, это так называемый плоскоклеточный рак: меланома и базалиома.

Они, как правило, начинаются с возникновения мелкого образования с последующим ростом. Лицо - наиболее опасный участок тела, который хорошо кровоснабжается, и где хорошо работают сальные железы.



Разница между меланомой и базелиомой состоит в том, меланома метастазирует, а базелиома нет. Хотя это два вида рака достаточно опасных. Образование, которое проявляется, может возникать из очень мелкого образования, очень похожего на родинку. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как объяснил медик "Рамблеру", любое образование на коже можно рассматривать с позиции онконастороженности.

Внимание обращаем на увеличение образования, зуд, изъязвление, шелушение. То есть как только мы видим, что образование выходит за рамки обычной не беспокоящей родинки, это должно настораживать. К сожалению, нам до сих пор неизвестно, что является пусковым механизмом для онкологии. На самом деле, любой фактор может ее запустить. Важно вовремя дифференцировать заболевание. Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"