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3 часа назад

Медики объяснили, как онкология проявляется на лице

Диана Товсепова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Медики считают, что следует обращать внимания на все изменения в своем организме, потому как они могут указывать на серьезные болезни. Так, внешние изменения на лице, способны указывать на развитие онкологии. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Медики объяснили, как онкология проявляется на лице
Фото: Adobe stockAdobe stock

Эксперты рассказывают, что многие больные раком легких отмечают изменения во внешнем виде своего лица.

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В Reynolds Cancer Support House, описывает внешние симптомы рака, которые часто игнорируются:

«Некоторые пациенты с раком легких отмечают отечность, припухлость или покраснение лица...

Объяснение этому заключается в том, что мелкоклеточные опухоли легких обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке, препятствуя свободному оттоку крови от головы и лица».

Эти изменения считаются «общим признаком» карциномы легкого, но они также могут возникать при некоторых других типах рака.

Карциноидные опухоли, например, являются нейроэндокринными опухолями, которые растут специфически в нейроэндокринных клетках.

Они отвечают за передачу сигналов посредством выделения гормонов, помогающих функционированию организма.

Исследования показывают, что покраснение лица является результатом кардиоидного синдрома, вызванного выбросом в кровь слишком большого количества гормоноподобных веществ.

Лицо может стать одутловатым при раке легких потому, что опухоль давит на вену, ведущую от головы к сердцу. Это замедляет поток крови к голове и от нее, вызывая отек вокруг шеи и лица.

По словам врача-кардиолога Дениса Прокофьева, онкология, которая может очевидно проявляться на лице, это так называемый плоскоклеточный рак: меланома и базалиома.

Они, как правило, начинаются с возникновения мелкого образования с последующим ростом. Лицо - наиболее опасный участок тела, который хорошо кровоснабжается, и где хорошо работают сальные железы.

Разница между меланомой и базелиомой состоит в том, меланома метастазирует, а базелиома нет. Хотя это два вида рака достаточно опасных. Образование, которое проявляется, может возникать из очень мелкого образования, очень похожего на родинку.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как объяснил медик "Рамблеру", любое образование на коже можно рассматривать с позиции онконастороженности.

Внимание обращаем на увеличение образования, зуд, изъязвление, шелушение. То есть как только мы видим, что образование выходит за рамки обычной не беспокоящей родинки, это должно настораживать. К сожалению, нам до сих пор неизвестно, что является пусковым механизмом для онкологии. На самом деле, любой фактор может ее запустить. Важно вовремя дифференцировать заболевание.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Медики рекомендуют не игнорировать такие изменения и проверяться у специалиста, чтобы выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях.

Болезни и лекарства,
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