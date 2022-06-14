Препараты, снижающие высокий уровень холестерина

По словам специалиста, существует два вида таких лекарств. Один из них назначают при относительно невысоком холестерине, другие – когда показатели холестерина подходят к критическим отметкам. Однако они оба подойдут людям с непереносимостью статинов. Препараты могут быть как в виде таблеток, так и уколов, передает издание NVL.