Препараты, снижающие высокий уровень холестерина

Медик рассказал, какие препараты могут помочь нормализовать уровень «плохого» холестерина в крови.
«Плохой» холестерин блокирует кровеносные сосуды и провоцирует развитие других заболеваний. Доктор Абакумов перечислил препараты, которые могут понизить плохой уровень холестерина.
По словам специалиста, существует два вида таких лекарств. Один из них назначают при относительно невысоком холестерине, другие – когда показатели холестерина подходят к критическим отметкам. Однако они оба подойдут людям с непереносимостью статинов. Препараты могут быть как в виде таблеток, так и уколов, передает издание NVL.
Эксперт подчеркивает, что лучше придерживаться профилактических мер, чем доводить ситуацию до лечения. Для того чтобы уровень холестерина был в норме, необходимо вести активный образ жизни, употреблять здоровые продукты, исключить из рациона пищу с вредными трансжирами.