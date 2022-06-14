Назван продукт, увеличивающий риск рака простаты

Чрезмерное употребление молока и молочных продуктов отрицательно отражается на здоровье мужчин, повышая риск развития рака простаты. Об этом свидетельствует исследование ученых из американского Университета здравоохранения Лома Линда.

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В эксперименте приняли участие 28 тысяч добровольцев. Они заполнили анкеты, в которых указали семейный анамнез рака простаты, уровень физической активности и частоту потребления алкоголя. Кроме того мужчины на протяжении восьми лет регулярно рассказывали о своем ежедневном рационе. На протяжении этого времени ученые контролировали состояние их здоровья. По итогам исследуемого периода среди участников выявили 1254 новых случая рака простаты.

Выяснилось, что мужчины, ежедневно употребляющие порядка 430 граммов молока в день имели на 25 процентов выше риск образования рака простаты, чем те, кто употреблял в пищу 20,2 грамма продукта в сутки. При этом отмечается, что риск практически не изменялся с постепенным увеличением употребления молочных продуктов.

— Значительное увеличение риска приходилось на то время, когда мужчины начинали пить около 150 граммов молока в день, — приводит слова руководителя исследовательской группы Гэри Фрейзера Life.ru.