Варикозная болезнь: как предотвратить, чем лечить

Тема варикозной болезни нижних конечностей на сегодняшний день очень актуальна. Это заболевание вызывает много вопросов как у молодых, так и людей пожилого возраста. Первые хотели бы избежать его возникновения, вторые пытаются всеми способами излечиться. На сегодняшний день существуют способы, позволяющие предотвратить ее возникновение, а также различные варианты ее лечения. О том, что такое варикоз, и как он лечится, с нами поделился кандидат медицинских наук, главный специалист сети клиник "Семейная", куратор направления "Флебология" Флеболог, Хирург - Якушкин Сергей Николаевич.

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Что такое варикоз?

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При варикозной болезни вены претерпевают изменения. Они становятся менее эластичными, в некоторых участках возникают расширения, клапаны перестают полностью смыкаться, что ведёт к двустороннему движению крови. В результате, вены избыточно наполняются кровью и еще более перерастягиваются.

При этом на ногах мы можем видеть расширенные, извитые вены - это поверхностные вены, именно в них происходят первые изменения.

При прогрессировании заболевания поверхностные вены прекращают участвовать в возврате крови и их функцию на себя начинают брать глубокие вены. В результате объем крови, который раньше двигался по поверхностным и глубоким венам начинает идти только по глубоким. Однако, наступает момент, когда и глубокие вены не могут справиться с такой нагрузкой и жидкая часть крови из вен начинает выходить за свои пределы, возникает набухание тканей, так появляются отеки.

Дальнейшее прогрессирование заболевания ведет к появлению пигментации, кожа в некоторых участках становится темнее. Могут возникать воспалительные реакции, появляются участки болезненности и покраснения. Со временем подкожная клетчатка и кожа в некоторых участках начинает уплотнятся, это состояние называется липодерматосклероз. Кроме того, кровь в тканях может распадаться, что приводит к появлению экземы и зуда.

И крайняя степень нарушения венозного оттока - это возникновение локальной ишемии и гипоксии тканей. При этом в некоторых участках тканям не хватает питания, возникают незаживающие трофические язвы. Надо помнить ещё об одном самом грозном осложнении. Это тромбоз, риск которого у пациентов с варикозной болезнью значительно увеличивается.

Причины варикозной болезни. Факторы риска заболевания

К основным причинам варикозной болезни можно отнести наследственную предрасположенность, беременность, ожирение, постоянные нагрузки как физические, так и статические. Есть миф, что варикозной болезни в большей степени подвержен женский пол, однако это не совсем так, варикозу подвержена как женщины, так и мужчины в одинаковом соотношении. Просто женщины обращаются чаще и раньше, чем мужчины, в связи с чем и складывается такое мнение.

Золотым стандартом является ультразвуковое сканирование вен. УЗИ позволяет очень детально рассмотреть вены. В идеале исследование должен выполнять сам флеболог, чтоб изучить все нюансы венозной системы пациента и подобрать наиболее подходящий метод лечения. Исследование выполняется стоя, это положение максимальной нагрузки на вены ног, дополнительно проводятся функциональные пробы для определения функции клапанов.

Способы лечения варикозной болезни

Различные препараты, мази, гели, компрессионный трикотаж могут устранить только симптомы заболевания, только в начальных стадиях, но вернуть венам их функцию, сделать так чтоб варикозно-измененная вена снова стала здоровой этими методами невозможно.

Варикозные вены необходимо ликвидировать, либо их нужно удалить, либо как бы склеить изнутри, чтоб кровоток по ним прекратился. До недавнего времени активно использовалась открытая хирургия вен, делались большие надрезы над пораженной веной, ее перевязывали и удаляли. Операция всегда сопровождалась госпитализацией, множественными разрезами по всей ноге. Требовался общий наркоз или спинномозговая анестезия. И конечно же, после операции пациент достаточно длительно восстанавливался.

Но уже более 15 лет в практику флебологов вошли новые, инновационные, современные методы лечения, такие как эндовенозная лазерная облитерация, радиочастотная облитерация, склеротерапия, минифлебэктомия, клеевая облитерация. Все эти методы малотравматичны и могут выполняются в амбулаторных условиях, после чего пациент может спокойно вернуться домой и продолжать свой обычный образ жизни. Все эти методики выполняются через мелкие проколы кожи, размером всего лишь до 1-2 мм, врач при этом четко контролирует все действия с помощью узи, классический общий наркоз при этом не требуется. В итоге минимум осложнений, быстрая реабилитация и прекрасный эстетический эффект.

Как предупредить заболевание?