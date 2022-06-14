Нутрициолог назвала главный вред антибиотиков

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, как прием антибиотиков может сказаться на состоянии здоровья.

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Она отметила, что такие препараты нужно принимать только по показаниям врача и после анализов. Самостоятельный прием антибиотиков может ухудшить состояние пациента, а не поможет выздороветь. Препарат будет эффективным только при бактериальной инфекции, а не при вирусной, но определить это можно только лабораторным путем.

— Есть показания, когда их нужно принять, но без определения чувствительности к препарату их пить нельзя. После анализов и назначения прием должен быть по инструкции, в противном случае в следующий раз лекарство уже не будет действовать на организм. То, чем может быть чревато употребление таких препаратов — это повреждение микрофлоры, от которой напрямую зависит иммунитет. Антибиотик убивает и лакто-, и бифидобактерии, поэтому во время приема лекарства назначают прием нескольких видов бактерий, которые сохранят микрофлору, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Главные проявления неправильно приема лекарств — диарея, крапивница, аллергические реакции, шелушения и раздражения кожи. Чтобы поддержать состояние микрофлоры, нутрициолог рекомендует есть фермерские продукты, которые в составе не содержат антибиотики и другие вредные вещества.