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14 июня

Врач рассказал о влиянии негативных эмоций на онкологию

Вечерняя Москва

На развитие у человека онкологических заболеваний оказывают влияние на только генетическая предрасположенность и нездоровый образ жизни, но и его эмоциональное состояние. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев.

Врач рассказал о влиянии негативных эмоций на онкологию
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, науке до сих пор неизвестна истинная причина рака, однако многие исследования указывают на взаимосвязь появления болезни и негативных эмоций человека.

Краснов отметил, что на развитие онкологии большое влияние оказывают стресс, плохое питание и вредные привычки.

Он подчеркнул, что открытые, общительные и счастливые люди реже сталкиваются с раком, нежели неудовлетворенные жизнью и склонные к депрессии и агрессии, пишет «Российская газета».

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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