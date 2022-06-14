Врач рассказал о влиянии негативных эмоций на онкологию

На развитие у человека онкологических заболеваний оказывают влияние на только генетическая предрасположенность и нездоровый образ жизни, но и его эмоциональное состояние. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Иван Карасев.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам медика, науке до сих пор неизвестна истинная причина рака, однако многие исследования указывают на взаимосвязь появления болезни и негативных эмоций человека.

Краснов отметил, что на развитие онкологии большое влияние оказывают стресс, плохое питание и вредные привычки.