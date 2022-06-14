Как выявить опасную болезнь по большому пальцу на ноге

Воспаление в области больших пальцев ног является первым признаком начинающейся подагры. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Жито.
По его словам, если проигнорировать этот симптом, то со временем вокруг пальца образуются уплотнения и произойдет деформация суставов.
Жито отметил, что болезнь может стать мучительной для пациента.
При поражении большого пальца ноги ощущения такие, как будто он постоянно обжигается или его пронзают раскаленной кочергой. Отсюда и осложнения в виде депрессии из-за постоянного болевого синдрома, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца,
— объяснил он.
Выявить подагру позволяют только лабораторные исследования мочи и крови. Нехарактерными признаками болезни терапевт назвал боли в спине, воспаление тканей возле суставов и кровь в моче, пишет «Доктор Питер».