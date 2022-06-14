Как выявить опасную болезнь по большому пальцу на ноге

При поражении большого пальца ноги ощущения такие, как будто он постоянно обжигается или его пронзают раскаленной кочергой. Отсюда и осложнения в виде депрессии из-за постоянного болевого синдрома, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца,