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20 минут назад

Врач перечислила россиянам косвенные признаки ослабленного иммунитета

Lenta.ruиещё 1

Врач-иммунолог Людмила Алексеева объяснила россиянам, как по косвенным признакам понять, что иммунитет ослаблен. Об этом она рассказала в интервью для «Вечерней Москвы».

Перечислены косвенные признаки ослабленного иммунитета
Фото: UnsplashUnsplash

Выпадение волос, по словам Алексеевой, может сигнализировать о сбоях в организме.

«Выпадение волос, которое на протяжении долгого времени не прекращается, может быть не только признаком ослабшего организма, но предупреждать о развитии гипотиреоза щитовидной железы»,

— сообщила эксперт.

Если на теле человека часто появляется герпес, то по словам врача, это также говорит о сбоях в работе иммунной системы.

Кроме того, признаком слабого иммунитета является постоянное чувство усталости, которое не проходит у человека даже после длительного отдыха.

«Это чувство усталости, которое не покидает вас, является при этом явным признаком слабого иммунитета»,

— объяснила иммунолог. При обнаружении перечисленных симптомов Людмила Алексеева советует обращаться за консультацией к терапевту или врачу-иммунологу.

Болезни и лекарства,Людмила Алексеева,
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