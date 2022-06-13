Чем опасны резкие перепады температур для сосудов

Резкая смена температур может быть опасна для сосудов. Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева, чем чреваты такие перепады для организма, почему нельзя садиться в машину с кондиционером и что делать, если вы плохо переносите жару.
Медик привел в пример включенные в машинах кондиционеры при жаре на улице.
Людям, плохо переносящим жару, врач посоветовал обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу и проверить работу гормонов, которые регулируют работу потовых желез, и решить проблему адаптации к температурам.