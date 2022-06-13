Чем опасны резкие перепады температур для сосудов

Основная проблема, которая связана с резкими перепадами температур, заключается в том, что организм должен достаточно быстро пройти адаптационный процесс, который позволял бы не перегреваться или переохлаждаться телу. И быстрая смена - это не хорошая тренировка для сосудов, а определенный сердечно-сосудистый риск и риск возникновения так называемых сердечно-сосудистых катастроф. Как только организм чувствует изменение температуры, он адаптируется самыми разнообразными способами: от выделения пота до усиления кровотока, от сужения сосудов до расслабления. Поэтому я очень внимательно призываю относиться к изменениям температур и не создавать их искусственно. Любое повышение или понижение температур должно проводиться постепенно.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"