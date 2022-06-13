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1 час назад

Чем опасны резкие перепады температур для сосудов

Анна Шутова
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Резкая смена температур может быть опасна для сосудов. Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева, чем чреваты такие перепады для организма, почему нельзя садиться в машину с кондиционером и что делать, если вы плохо переносите жару.

Чем опасны резкие перепады температур для сосудов
Фото: pexels.compexels.com
Основная проблема, которая связана с резкими перепадами температур, заключается в том, что организм должен достаточно быстро пройти адаптационный процесс, который позволял бы не перегреваться или переохлаждаться телу. И быстрая смена - это не хорошая тренировка для сосудов, а определенный сердечно-сосудистый риск и риск возникновения так называемых сердечно-сосудистых катастроф. Как только организм чувствует изменение температуры, он адаптируется самыми разнообразными способами: от выделения пота до усиления кровотока, от сужения сосудов до расслабления. Поэтому я очень внимательно призываю относиться к изменениям температур и не создавать их искусственно. Любое повышение или понижение температур должно проводиться постепенно.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Медик привел в пример включенные в машинах кондиционеры при жаре на улице.

На улице 28 градусов, вы готовитесь сесть в машину. Не надо включать кондиционер на комфортную вам температуру на уровень 19-21 градуса, снижайте температуру постепенно, иначе вам будет комфортно, а вашему организму точно нет. В принципе нормальный организм в состоянии защититься от перегрева и переохлаждения, если все системы работают нормально.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Людям, плохо переносящим жару, врач посоветовал обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу и проверить работу гормонов, которые регулируют работу потовых желез, и решить проблему адаптации к температурам.

Болезни и лекарства,
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