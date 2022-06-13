Для того, что спасти жизнь человеку в чрезвычайной ситуации, необходимо обладать навыками первой помощи. Вместе с семейным врачом, терапевтом Риммой Мурадян составили инструкцию, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
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- Убедитесь, что для вас и для пострадавшего нет опасности.
- Проверьте наличие сознания у пострадавшего. Для этого необходимо подойти к пострадавшему, осторожно встряхнуть за плечи и спросить: «С Вами все в порядке?» Если он не реагирует, то сознание отсутствует.
- Если сознание отсутствует, необходимо проверить наличие дыхания у пострадавшего.
- Для проверки дыхания откройте дыхательные пути, запрокинув голову пострадавшего, и наклонитесь щекой и ухом над его лицом на 10 секунд. Если дыхания нет - «не вижу» движения грудной клетки, «не слышу» и «не чувствую» выдыхаемого воздуха, приступите к следующему пункту.
- Попросите кого-нибудь из окружающих вызвать бригаду скорой помощи по телефону «03», «103» или «112» или сами сделайте это. Сообщите адрес происшествия, количество пострадавших и что с ним, пол, примерный возраст, оказываемую помощь. После принятия вызова приступите к проведению сердечно-легочной реанимации.
- Переместите пациента на твердую плоскую поверхность (пол), освобождение грудной клетки и живота от одежды (если тугой брючный ремень – ослабить).
- Расположитесь на коленях сбоку от пациента с размещением выпрямленных в локтевых суставах рук на середине грудины с расположением кистей рук по типу "ладонь на ладони" или "замок"
- Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.
- Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания.
- Позовите на помощь окружающих, для того, чтобы вам помогли, в том, случае если вы устанете.
Если не знаете, чем помочь– вызывайте помощь (с сотового 112 или 103) или ищите помощь (хотя бы ещё 1-2 человек);
Если ничего не умеете – фиксируйте время и изменение состояния пострадавшего.