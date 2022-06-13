Для того, что спасти жизнь человеку в чрезвычайной ситуации, необходимо обладать навыками первой помощи. Вместе с семейным врачом, терапевтом Риммой Мурадян составили инструкцию, как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Фото: pexels.com pexels.com

Убедитесь, что для вас и для пострадавшего нет опасности. Проверьте наличие сознания у пострадавшего. Для этого необходимо подойти к пострадавшему, осторожно встряхнуть за плечи и спросить: «С Вами все в порядке?» Если он не реагирует, то сознание отсутствует. Если сознание отсутствует, необходимо проверить наличие дыхания у пострадавшего. Для проверки дыхания откройте дыхательные пути, запрокинув голову пострадавшего, и наклонитесь щекой и ухом над его лицом на 10 секунд. Если дыхания нет - «не вижу» движения грудной клетки, «не слышу» и «не чувствую» выдыхаемого воздуха, приступите к следующему пункту. Попросите кого-нибудь из окружающих вызвать бригаду скорой помощи по телефону «03», «103» или «112» или сами сделайте это. Сообщите адрес происшествия, количество пострадавших и что с ним, пол, примерный возраст, оказываемую помощь. После принятия вызова приступите к проведению сердечно-легочной реанимации. Переместите пациента на твердую плоскую поверхность (пол), освобождение грудной клетки и живота от одежды (если тугой брючный ремень – ослабить). Расположитесь на коленях сбоку от пациента с размещением выпрямленных в локтевых суставах рук на середине грудины с расположением кистей рук по типу "ладонь на ладони" или "замок" Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания. Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания. Позовите на помощь окружающих, для того, чтобы вам помогли, в том, случае если вы устанете.

Видео дня

Если не знаете, чем помочь– вызывайте помощь (с сотового 112 или 103) или ищите помощь (хотя бы ещё 1-2 человек);