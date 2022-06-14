Невролог рассказал, чем может обернуться статичное положение

Ишемические болезни могут развиваться при долгой работе в статичном положении за компьютером, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-невролог Лев Камышев.

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По его словам, нет принципиального значения, как работает человек – в офисе или удаленно. Но дистанционный формат подразумевает меньшую мобильность человека в течение дня.

«Дома еще он иногда долгое время находится не в положении сидя, а в полулежащем положении. Различные положения люди принимают – вроде удобно, но на самом деле они достаточно сильно замедляют периферический кровоток, и у человека могут ишемические явления возникать во всех отделах тела», – пояснил Камышев.

Невролог посоветовал делать ежедневную разминку, хотя бы раз в час менять положение тела и выполнять упражнения на мобилизацию лучезапястного сустава. Врач уточнил, что если человек долгое время работает с тачпадом или пользуется мышкой, его рука находится в напряжении и мышцы истощаются. Поэтому важно компенсировать нагрузку достаточным количеством динамики. Для этого, по словам Камышева, подойдет кистевой эспандер, он поможет сохранить силу мышц запястья, предплечья и кисти.