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2 часа назад

Что делать, если вы обожглись борщевиком

Ferra.ruиещё 1

Летом нередко люди обращаются за медицинской помощью с ожогами от борщевика Сосоновского. Это растение считается очень ядовитым, причём заметить ожог можно даже не сразу.

Что делать, если вы обожглись борщевиком
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Когда человек случайно касается борщевика, то у него никаких неприятных ощущений не возникает. Только спустя определённое время он может заметить на коже тёмное пятно. На солнце это пятно становится красным.

На самом деле признаки ожога появиться могут только на следующий день или даже позже. Тёмные пятна на коже превращаются в волдыри с жидкостью. Если же ожог затронул большие участки тела, то у человека поднимается температура.

Ожог борщевиком происходит из-за химических веществ, которые выделяет растение. Помимо этого, у человека может возникнуть аллергический ринит, конъюнктивит, бронхит, бронхоспастический синдром, токсидермия.

Постепенно у человек начинает чувствовать слабость, головокружение, головную боль. У него возникает ощущение царапанья в горле, рвота, спазмы в животе, диарея. Если он склонен к аллергии, то у него из-за ожога борщевиком могут появиться расстройства слуха, зрения, паралич.

В случае ожога в течение 14 дней рекомендуется защищать поражённый участок от солнечного света. Если на коже появились тёмные пятна или волдыри, то нужно промыть их раствором хлоргексидина или фурацилина, дать высохнуть, а затем наложить марлевую повязку. При этом не в коем случае не прокалывайте волдыри. Лучше всего будет также обратиться к врачу, чтобы он оценил тяжесть ожога и сказал, нужна ли госпитализация.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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