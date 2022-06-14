Выявлено влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера

Команда Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявила влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Nutrients, люди с повышенным уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК, полиненасыщенная жирная кислота) имеют в 1,5 раза меньше шансов заболеть этим нейродегенеративным заболеванием.

Для этого ученые провели анализ на 1490 испытуемых (возрастом от 65 лет и старше) уровня ДГК в эритроцитах и взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера. Оказалось, что пациенты с самыми высокими показателями имели риск заболеть на 49 процентов ниже по сравнению с участниками с небольшой концентрацией. Более ранние исследования на родственниках испытуемых показывали схожие данные.