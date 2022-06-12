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2 часа назад

Эксперт: дети могут переносить оспу обезьян тяжелее из-за более слабого иммунитета

ТАССиещё 6

Тяжелое течение оспы обезьян у детей может отмечаться из-за более слабого иммунитета. Такое мнение ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт: дети могут переносить оспу обезьян тяжелее
Фото: ТАССТАСС

Согласно методическим рекомендациям "Противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян", опубликованным 10 июня Роспотребнадзором, в некоторых случаях отмечается тяжелое течение этого заболевания, чаще - среди детей.

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"Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный", - сказал Альтштейн.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС предположил, что соответствующее указание в рекомендациях связано с необходимостью проявить повышенное внимание к случаям заболеваний оспой обезьян среди детей. Он также отметил, что описано недостаточно случаев этого заболевания у детей. Необходим статистический анализ связи заболеваемости. Возможно, тяжелое течение наблюдается у детей, получающих недостаточное питание или имеющих особенности развития, уточнил Жемчугов.

"Мы знаем, что дети тяжело болеют гриппом, потому что у них не сформировался иммунитет. <…> Ведь этот иммунитет складывается годами. Если каждый год разный грипп, то у человека очень много разных антител ко всем вариантам. А поскольку есть перекрестный иммунитет, то люди зрелого возраста легче болеют любым гриппом, потому что у них уже сформировалась некая иммунологическая память. А если у детей нет никакой иммунологической памяти насчет любого заболевания, то они будут болеть тяжелее", - предположил он.

Как сообщила 8 июня пресс-служба Роспотребнадзора, в России не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян. Ведомство принимает необходимые меры для недопущения завоза инфекции и купирования возможности ее распространения.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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