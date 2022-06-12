Эксперт: дети могут переносить оспу обезьян тяжелее

"Мы знаем, что дети тяжело болеют гриппом, потому что у них не сформировался иммунитет. <…> Ведь этот иммунитет складывается годами. Если каждый год разный грипп, то у человека очень много разных антител ко всем вариантам. А поскольку есть перекрестный иммунитет, то люди зрелого возраста легче болеют любым гриппом, потому что у них уже сформировалась некая иммунологическая память. А если у детей нет никакой иммунологической памяти насчет любого заболевания, то они будут болеть тяжелее", - предположил он.