Онколог высказался о связи между раком и тягой к еде

Распространенное мнение о том, что тяга к определенным продуктам может сигнализировать о раке, не имеет под собой научных обоснований. Об этом заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

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— Нет исследований, подтверждающих теорию о том, что тяга к еде свидетельствует о раке. Большинство исследований подтверждают механизм тяги во время химиотерапии, заключающийся в увеличении потребности в сахаре и углеводах, — сказал специалист.

Врач пояснил, что у пациентов, проходящих химиотерапию, часто возникает желание есть пищу с высоким содержанием сахара и углеводов. Он пояснил, что тяга к сладкому в этом случае обусловлена умирающими раковыми клетками.

Так как эти клетки быстро растут и размножаются, им требуется множество энергии, которую они получают из глюкозы. При этом некоторые исследователи настаивают на изучении возможной взаимосвязи между тягой к еде и онкологией.

Сообщается о случае, когда 59-летняя женщина столкнулась с необычной для себя тягой к салату. Позже мать троих детей заметила ямочку на груди, а затем у нее диагностировали рак. Отмечается, что после прохождения лечения пищевая зависимость пациентки прекратилась, передает «МедикФорум».