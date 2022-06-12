Врачи рассказали, как распознать тромб: сигналы во сне

Эксперты назвали четыре сигнала организма об образовании тромба во время сна. Для предотвращения сбоев в работе кровеносной системы необходимо наблюдать за своим организмом.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Кровеносные сосуды с возрастом изнашиваются. Благодаря циркуляции крови жизненно важные питательные вещества попадают в системы организма. При этом, с возрастом опасность возникновения тромба усиливается, сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на врачей.

Четыре явных признака образования тромба во сне:

Головокружение во время пробуждения

После пробуждения тяжесть в голове или головокружение могут сигнализировать о возникновении тромба, ишемии или гипоксии. Причина такого состояния – недостаточное кровоснабжение головного мозга. Оно возникает из-за сильной густоты крови.

Одышка и чувство сдавленности в груди

Может свидетельствовать о чрезмерной густоте крови. Нарушается дыхательная функция, так как кислород не попадает в легкие своевременно из-за плохой проходимости в кровеносной системе.

Слюнотечение

Если течение слюны во время сна происходит с одной стороны рта, при этом, достаточно часто, это тоже может свидетельствовать об образовании тромба. Когда кровь сгущена, некоторые лицевые нервы могут блокироваться из-за недостаточного насыщения мозга кислородом. Глотательные движения во сне указывают на проблему в работе кровеносных сосудов.

Онемение

Холодные или онемевшие руки и ноги при пробуждении — признак закупорки сосудов, из-за чего нарушается нормальное кровообращение.