Невролог рассказал о симптомах шейной мигрени

Долгое пребывание в позе с наклоненной головой, с которым сталкиваются студенты, офисные работники, а также неудобное положение головы во время сна, ношение тяжелых сумок на одном плече могут привести к появлению шейной головной боли, рассказал «Вечерней Москве» врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

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По его словам, все эти факторы провоцируют мышечное напряжение и изменение структуры позвонков и межпозвонковых дисков. Следствием этого могут стать межпозвонковые грыжи и остеохондроз шейного отдела позвоночника. При этом страдают нервные корешки и артерии, направленные к головному мозгу.

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«Все это является причиной появления неприятной, ноющей боли по задней поверхности шеи иррадиирущей в голову, руки, спину, головной боли, головокружения, чувства усталости, снижения концентрации внимания, шума в ушах, ухудшения слуха и зрения. Иногда ощущается хруст при движении головой, скованность в области шеи, онемение пальцев рук»,

– добавил Жданов.

Шейная мигрень, как отметил врач, характеризуется приступами пульсирующей, интенсивной, односторонней боли в шее, затылочной или височной долях. Симптом может продолжаться до нескольких часов или даже дней. Человек может испытывать головокружения, тошноту, нарушения координации, скачки артериального давления и шум в ушах.

Также шейная головная боль может свидетельствовать об опасных для жизни болезнях, ухудшающих кровоснабжение головного мозга. Жданов посоветовал в таких случаях сразу обращаться к неврологу. Помимо лекарственной терапии при такой проблеме хорошо помогают массаж и физиотерапия.

Врач обратил внимание на важность профилактики возникновения шейной головной боли. Он порекомендовал следить за осанкой, равномерно распределять нагрузку на позвоночник при ношении тяжелых предметов, устраивать полноценный отдых, поддерживать нормальный вес тела, делать разминку шеи при длительной работе за компьютером, а также правильно питаться и заниматься спортом.