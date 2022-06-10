Эндокринолог дала совет мерзнущим даже летом людям

Эндокринолог-гинеколог Мария Вавилова объяснила, почему некоторые люди ощущают холод сильнее, чем другие, и мерзнут даже летом, и дала им совет обратиться к врачу. Причиной такого состояния, в числе прочего, может быть дефицит железа в организме, сообщила она в беседе с журналистом издания «Доктор Питер».

Ели человек постоянно мерзнет и хочет укутаться в теплые вещи даже летом, то у него может наблюдаться глубокий дефицит железа, считает Вавилова.

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«При железодефицитной анемии нарушается микроциркуляция (ток крови по самым мелким сосудам — прим. «Ленты.ру») и, соответственно, — там, где нет крови или ее недостаточно, — участок тела будет бледным и холодным, — уточнила эндокринолог. — Как правило, люди с глубоким дефицитом железа мерзнут в любое время года. Они часто ходят дома в носках и тапках, ложатся спать и долго не могут согреться, мерзнут ноги».

Опознать недуг, по ее словам, можно по бледной коже.

Дефицит гормонов щитовидной железы или гипотиреоз может быть вторым объяснением «мерзлявости», отметила врач. По ее наблюдениям, человек с гипофункцией щитовидной железы может быть вялым и уставшим на вид, иметь отечность лица и пальцев, бледную и сухую кожу.

«При этом заболевании замедляются обменные процессы в организме, становится реже пульс, в связи с этим кровообращение ухудшается во всем организме»,

— пояснила эксперт. Она добавила, что для этой болезни характерна пониженная температура тела и низкое артериальное давление.

Нехватка жиров в рационе, по мнению эндокринолога, также может привести к тому, что человек будет мерзнуть в любое время года.

«Жиры дают нам энергию, а значит — и тепло. Если человек ест обезжиренную пищу, исключает из рациона жиры животного происхождения, то даже в условиях легкой прохлады он будет чувствовать себя некомфортно и надевать теплую одежду»,

— подытожила Вавилова.