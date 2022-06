Врач рассказал о девяти верных симптомах ранней стадии рака кожи

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, рассказал о девяти симптомах, которые указывают на раннюю стадию рака кожи. Его слова передает издание Eat This, Not That!.