Как проявляется опоясывающий лишай и откуда он берется

Опоясывающий лишай (Herpes zoster или опоясывающий герпес) - это синонимы одного и того же заболевания вирусной природы, характеризующегося не симметричным (односторонними) пузырьковыми высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Возбудителем является вирус ветряной оспы (Varicella zoster) из семейства герпесвирусов, который при первой встрече с организмом (чаще в молодом возрасте) вызывает типичную ветряную оспу. Поэтому пациенты с опоясывающим лишаем так опасны в период пузырьковых высыпания для контакта с беременными женщинами, детьми раннего возраста и людьми со сниженным иммунным ответом.
У людей перенесших ветряную оспу, вирус переходит в неактивное, спящее состояние в нервных узлах. В последующем, у 20% при переохлаждении или резких стрессовых ситуациях у пациентов 50+ и лиц с ослабленным иммунитетом он может активизироваться и вызвать вирусное заболевание.
Высыпания появляются по ходу нервных стволов, на туловище чаще межрёберных нервных окончаниях, и на лице по ходу ветвей тройничного нерва. Не редким является поражение седалищного нервного ствола. У большинства больных высыпания располагаются на туловище.
При поражении в области лица могу вовлекаться слизистые глаз, носа и ротовой полости, при этом происходит выраженный отек и слезотечение, что в тяжелых случаях может приводить к повреждению роговицы и нарушению зрения.
Опасным в плане осложнений, в особенности у пациентов с нарушением иммунной системы, считается опоясывающий герпес с поражением мозговых оболочек и развитием энцефалита. Так же в группе риска пациенты с ВИЧ, сахарным диабетом, лимфомами и лимфогрануломатозом. У таких пациентов развиваются формы с некротическими проявлениями, которые заживают с формированием рубцов. Конечно же, пациентам с такими формами необходимо получать стационарное лечение.