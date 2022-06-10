Как проявляется опоясывающий лишай и откуда он берется

Опоясывающий лишай (Herpes zoster или опоясывающий герпес) - это синонимы одного и того же заболевания вирусной природы, характеризующегося не симметричным (односторонними) пузырьковыми высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Возбудителем является вирус ветряной оспы (Varicella zoster) из семейства герпесвирусов, который при первой встрече с организмом (чаще в молодом возрасте) вызывает типичную ветряную оспу. Поэтому пациенты с опоясывающим лишаем так опасны в период пузырьковых высыпания для контакта с беременными женщинами, детьми раннего возраста и людьми со сниженным иммунным ответом.

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У людей перенесших ветряную оспу, вирус переходит в неактивное, спящее состояние в нервных узлах. В последующем, у 20% при переохлаждении или резких стрессовых ситуациях у пациентов 50+ и лиц с ослабленным иммунитетом он может активизироваться и вызвать вирусное заболевание.

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Чаще заболеванию подвержены люди зрелого и пожилого возраста (60-70 лет), но не редкими бывают и случаи обращений пациентов более молодого возраста. При этом существует зависимость тяжести заболевания с возрастом. Молодые люди в возрасте 30-40 лет переносят заболевание легче и быстрее до 10 дней, а также не отмечают осложнений, чего не скажешь о пациентах благородного возраста, у которых процесс носит распространенный характер, а высыпания резко, стремительно появляются, могут иметь участки кровоизлияний. Значительно увеличиваются регионарные лимфоузлы, расположенные на стороне поражения.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Высыпания появляются по ходу нервных стволов, на туловище чаще межрёберных нервных окончаниях, и на лице по ходу ветвей тройничного нерва. Не редким является поражение седалищного нервного ствола. У большинства больных высыпания располагаются на туловище.

При поражении в области лица могу вовлекаться слизистые глаз, носа и ротовой полости, при этом происходит выраженный отек и слезотечение, что в тяжелых случаях может приводить к повреждению роговицы и нарушению зрения.

При повреждении средней ветви тройничного нерва с повреждением слухового аппарата может наступать повреждение носоглотки и снижение слуха или абсолютная односторонняя его потеря. Прежде, чем высыпания возникнут на коже, обычно появляется общее недомогание, слабость, повышение температуры, жжение, чувство покалывания, тянущие боли на месте будущих высыпаний, что не сразу наводит на мысль о вирусной природе происходящего. Затем появляются розовые, болезненные отёчные бляшки, на фоне которых в течение 3—4 дней образуются сгруппированные пузырьки с прозрачным содержимым, которые так же быстро (в течении суток) самостоятельно могут вскрываться. Через 6—8 суток (у молодых пациентов) пузырьки подсыхают, оставляя незначительную пигментацию. А у пациентов старшей возрасной группы после исчезновения сыпи может оставаться плохо поддающаяся лечению боль (постгерпетическая невралгия) в нервных узлах, которая сохраняется от 3 до 6 месяцев.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог