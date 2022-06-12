Чем опасно ожирение у подростков

Ожирение не несет в себе ничего хорошего ни для какого возраста, однако особенно плохо оно сказывается на подростках ввиду того, что организм и органы внутри тела в этом возрасте еще не полностью сформированы, и когда они обрастают жировой тканью - это чревато для всего здоровья в целом.