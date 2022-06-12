Чем опасно ожирение у подростков

Ожирение не несет в себе ничего хорошего ни для какого возраста, однако особенно плохо оно сказывается на подростках ввиду того, что организм и органы внутри тела в этом возрасте еще не полностью сформированы, и когда они обрастают жировой тканью - это чревато для всего здоровья в целом.
Это, безусловно, оказывает влияние и на работу сердечно-сосудистой системы, и на суставы, и на проблемы, связанные с центральной нервной системой. Это единый комплекс, и составляющая метаболического синдрома будет крайне тяжела с развитием гипертонии, сахарного диабета и заболеваний суставов.
Соблюдение диеты и правильного питания вкупе с физическими нагрузками в любом случае приведут вес в норму. И это является важнейшей задачей для врачей и родителей в первую очередь.