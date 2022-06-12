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1 час назад

Чем опасно ожирение у подростков

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ожирение не несет в себе ничего хорошего ни для какого возраста, однако особенно плохо оно сказывается на подростках ввиду того, что организм и органы внутри тела в этом возрасте еще не полностью сформированы, и когда они обрастают жировой тканью - это чревато для всего здоровья в целом.

Чем опасно ожирение у подростков
Фото: unsplash.comunsplash.com
В отношении избыточного индекса массы тела и развития ожирения вся проблема заключается в том, что это подразумевает нарушение обмена белков, жиров и углеводов. Безусловно это крайне негативный фактор в связи с тем, что в подростковом возрасте органы развиваются, и вместо здоровой ткани ткань заменяется на жировую.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Это, безусловно, оказывает влияние и на работу сердечно-сосудистой системы, и на суставы, и на проблемы, связанные с центральной нервной системой. Это единый комплекс, и составляющая метаболического синдрома будет крайне тяжела с развитием гипертонии, сахарного диабета и заболеваний суставов.

На самом деле, определять ожирение визуально не совсем правильно, просто необходимо раз в несколько месяцев определять индекс массы тела. И как только ИМТ будет рассчитан, станет понятно: есть избыточный вес или нет. Если ИМТ будет превышен, нужно начать соблюдать диету со специально рассчитанным каллоражем.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Соблюдение диеты и правильного питания вкупе с физическими нагрузками в любом случае приведут вес в норму. И это является важнейшей задачей для врачей и родителей в первую очередь.

Болезни и лекарства,
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