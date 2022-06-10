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54 минуты назад

Российские ученые разработают новый препарат против рака

Lenta.ru

Российские и польские ученые разработают новый препарат против рака легкого, не разрушающий здоровые клетки. Об этом сообщают «Известия».

Российские ученые разработают новый препарат против рака
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, лекарство сможет эффективно лечить людей, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов. Ученые отметили, что в настоящее время для лечения онкологических заболеваний применяются препараты на основе цисплатина. Медики добавили, что такие лекарства замедляют и прекращают рост раковых клеток, но также могут и уничтожать здоровые. В результате такое лечение негативно сказывается на общем состоянии организма пациента.

Командой ученых было синтезировано соединение с высокой противоопухолевой активностью, на основе которого будет создан новый препарат против онкологических заболеваний, не вызывающий негативных последствий.

По данным медиков, новое лекарство сможет обнаруживать раковые клетки с помощью технологий «умной» доставки, которая использует так называемые адресные молекулы.

Болезни и лекарства,
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