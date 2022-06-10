Российские ученые разработают новый препарат против рака

По словам специалистов, лекарство сможет эффективно лечить людей, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов. Ученые отметили, что в настоящее время для лечения онкологических заболеваний применяются препараты на основе цисплатина. Медики добавили, что такие лекарства замедляют и прекращают рост раковых клеток, но также могут и уничтожать здоровые. В результате такое лечение негативно сказывается на общем состоянии организма пациента.