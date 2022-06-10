Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
2 часа назад

Ученые: молоко увеличивает вероятность развития рака простаты

Мир24иещё 3

Американские ученые провели исследование и выяснили, что употребление большого количества молока повышает вероятность развития рака простаты. О работе сотрудников Университета здоровья Лома Линда говорится в статье, опубликованной в издании MedicalXpress.

Ученые: молоко увеличивает вероятность развития рака простаты
Фото: Мир24Мир24

На протяжении восьми лет специалисты проводили исследование, в котором участвовали около 30 тысяч мужчин. Они заполняли специальные опросники, а также проходили обследование.

Выяснилось, что у мужчин, употребляющих 430 граммов молочных продуктов в день, риск развития рака простаты был на 25% выше, чем у тех, кто ел 20 граммов такой пищи. Вероятность онкологии возрастала по сравнению с теми, кто молоко не пил совсем.

Эксперты выяснили, что риск рака простаты в целом увеличивается после порога в 150 граммов молока в сутки. При этом нет разницы между обычным и обезжиренным продуктом.

По словам специалистов, полученные результаты можно объяснить тем, что в молоке содержатся гормоны – 75% дойных коров беременны. Похожая корреляция существует между потреблением молока и раком груди у представительниц слабого пола.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители