Ученые: молоко увеличивает вероятность развития рака простаты

Американские ученые провели исследование и выяснили, что употребление большого количества молока повышает вероятность развития рака простаты. О работе сотрудников Университета здоровья Лома Линда говорится в статье, опубликованной в издании MedicalXpress.

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На протяжении восьми лет специалисты проводили исследование, в котором участвовали около 30 тысяч мужчин. Они заполняли специальные опросники, а также проходили обследование.

Выяснилось, что у мужчин, употребляющих 430 граммов молочных продуктов в день, риск развития рака простаты был на 25% выше, чем у тех, кто ел 20 граммов такой пищи. Вероятность онкологии возрастала по сравнению с теми, кто молоко не пил совсем.

Эксперты выяснили, что риск рака простаты в целом увеличивается после порога в 150 граммов молока в сутки. При этом нет разницы между обычным и обезжиренным продуктом.