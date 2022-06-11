Врач раскрыла риск употребления моновитаминов

Руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова раскрыла риск употребления моновитаминов в беседе с агентством «Прайм».

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Специалист отметила, что в настоящее время специалисты часто производят препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Их цель заключается в том, чтобы быстро компенсировать нехватку определенных витаминов. По словам врача, купить такие препараты можно без рецепта. Таким образом, люди, думая, что это полезно, наносят своему организму вред, сказала она.

Бронникова подчеркнула, что увлечение такими препаратами без консультации с медиком недопустимо. Она предупредила, что наиболее опасная является передозировка жирорастворимыми витаминами, так как они быстро всасываются и медленно выводятся из организма.

«Самые неприятные передозировки — это передозировки витамином A и витамином D. Отмечу, что оба эти витамина нужны организму, но несут опасность при бесконтрольном их потреблении», — отметила специалист.

Она пояснила, что избыток витамина D может вызвать гиперкальциноз, который особо опасен при некоторых заболеваниях, а также увеличивает риск рака легких у курильщиков. Избыток витамина A способен вызвать нарушения в работе сердца и почек.