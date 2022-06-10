Симптомы заболевания щитовидной железы

Утомляемость и слабость могут указывать на заболевания щитовидной железы. Об этом сообщила эндокринолог Надежда Собаева.

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Гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Симптомами в данном случае могут быть общая слабость, повышенная утомляемость, сонливость, снижение памяти, замедление речи, депрессия, отеки на лице, запоры, дискинезия желчных путей, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие,

— рассказала она.

Также, по словам врача, о гипотиреозе могут говорить выпадение и потускнение волос, ломкость ногтей и сухость кожи.

Тахикардия и нарушения ритма сердца иногда свидетельствуют о диффузном токсическом зобе, когда щитовидка начинает вырабатывать больше гормонов.

Также отмечается похудение на фоне повышенного аппетита, общая и мышечная слабость, выраженная потливость, чувство жара, психическая лабильность: эпизоды агрессивности, возбуждения, плаксивости,

— добавила Собаева.