Повышенный аппетит может сигнализировать о сбоях в организме

Приступы острого голода чаще всего провоцирует стресс и плохой сон, однако причиной могут быть более острые проблемы, например диабет и даже наличие паразитов в организме. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала эндокринолог Мария Калошина.

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Эндокринолог обратила внимание, что если причиной голода является стресс, то не стоит заедать его чем попало. Горсть орехов или бутерброд с красной рыбой на завтрак помогут обеспечить организм необходимой энергией на день, а также снизить аппетит. Врач добавила, что принимать пищу важно в одно и то же время.

«В некоторых случаях речь идет о серьезных проблемах с щитовидной железой или же невысокий уровень сахара в крови. Потому, если вы постоянно чувствуете голод, который вам трудно обуздать, стоит обратиться к врачу», — предупредила Калошина.