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17 минут назад

Из-за чего развивается шизофрения

Мира Маркина
Вероника Петровна Сысоеваэксперт

Ученые из Токийского медицинского университета пришли к выводу, что причиной шизофрении могут быть особые антитела, которые атакуют молекулы мозга человека, участвуя в коммуникации между нейронами. Но поскольку эти антитела были выявлены не у всех пациентов из фокус-группы, говорить о подтверждении гипотезы рано. “Рамблер” решил выяснить у психиатра Вероники Сысоевой, что известно о шизофрении на сегодняшний день.

Из-за чего развивается шизофрения
Фото: Кадр из фильма "Стекло"Кадр из фильма "Стекло"

Шизофрения – это полиморфное эндогенное заболевание, которое характеризуется распадом мышления и эмоциональных реакций. Оно обусловлено внутренними процессами в организме, не связанными с внешними факторами. Но к сожалению, точные причины возникновения шизофрении неизвестны. Существует лишь несколько теорий.

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Наша психика основана на биохимических процессах, когда происходит сдвиг, у человека начинаются нарушения психики. Существует теория, в основе которой лежат аутоиммунные процессы, то есть, сам организм поражает ткани мозга, и провоцирует развитие шизофрении. Существует и вирусная теория, согласно которой вирусы тоже могут запускать эти процессы. Существует также теория нарушения развития головного мозга во внутриутробном периоде. Основной теорией является нейротрансмиттерная, то есть нарушение биохимических процессов в головном мозге, обусловленная генетической предрасположенностью к этим процессам. И основная масса психиатров больше поддерживает эту теорию. И в лечении этого заболевали эффективны психотропные препараты, которые восстанавливают биохимические процессы.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®

Но есть еще одна теория – психогенеза. Ее сторонники считают, что особую роль в возникновении шизофрении играют социальные психогенные факторы.

Но основная масса психиатров это не поддерживает, потому что это психологизирование болезни, в области психологии это имеет значение, в плане психических расстройств – нет. Второй вариант теории полагает, что болезнь – это просто особенности личности.
Вероника Петровна Сысоева
Вероника Петровна СысоеваВрач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®
Болезни и лекарства,Межгосударственный авиационный комитет,
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