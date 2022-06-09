Из-за чего развивается шизофрения

Наша психика основана на биохимических процессах, когда происходит сдвиг, у человека начинаются нарушения психики. Существует теория, в основе которой лежат аутоиммунные процессы, то есть, сам организм поражает ткани мозга, и провоцирует развитие шизофрении. Существует и вирусная теория, согласно которой вирусы тоже могут запускать эти процессы. Существует также теория нарушения развития головного мозга во внутриутробном периоде. Основной теорией является нейротрансмиттерная, то есть нарушение биохимических процессов в головном мозге, обусловленная генетической предрасположенностью к этим процессам. И основная масса психиатров больше поддерживает эту теорию. И в лечении этого заболевали эффективны психотропные препараты, которые восстанавливают биохимические процессы.



Вероника Петровна Сысоева Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing®