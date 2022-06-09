Из-за чего развивается шизофрения

Ученые из Токийского медицинского университета пришли к выводу, что причиной шизофрении могут быть особые антитела, которые атакуют молекулы мозга человека, участвуя в коммуникации между нейронами. Но поскольку эти антитела были выявлены не у всех пациентов из фокус-группы, говорить о подтверждении гипотезы рано. “Рамблер” решил выяснить у психиатра Вероники Сысоевой, что известно о шизофрении на сегодняшний день.
Шизофрения – это полиморфное эндогенное заболевание, которое характеризуется распадом мышления и эмоциональных реакций. Оно обусловлено внутренними процессами в организме, не связанными с внешними факторами. Но к сожалению, точные причины возникновения шизофрении неизвестны. Существует лишь несколько теорий.
Но есть еще одна теория – психогенеза. Ее сторонники считают, что особую роль в возникновении шизофрении играют социальные психогенные факторы.