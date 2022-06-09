Препарат против рака кишечника показал 100% эффективность

В США протестировали новый препарат для лечения рака толстого кишечника. Он показал 100% эффективность, сообщает Хайтек+.
В испытании препарата приняли участие 13 пациентов с колоректальным раком. У всех у них была редкая генетическая мутация опухоли — дефицит коррекционной репарации. Это означает, что клетки хуже исправляют ошибки в ДНК, что, в свою очередь, повышает риск развития рака.
У 8 из 13 пациентов также был синдром Линча — наследственное заболевание, которое приводит к ДКР.
Ученые выяснили, что лекарства вроде достарлимапа (Jemperli) эффективны против видов рака, возникших вследствие подобных заболеваний.
Клинические исследования показали, что терапия этим препаратом дает беспрецедентные результаты. Эффективность оказалась 100%, и это при том, что пациенты не подвергались ни радио-, ни химиотерапии, а также никаким хирургическим операциям.
Ученые предупреждают, что результаты еще далеки от окончательных. Однако предварительные данные дают основание полагать, что препарат может стать прорывом в лечении колоректального рака.