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1 час назад

Препарат против рака кишечника показал 100% эффективность

Medical Note

В США протестировали новый препарат для лечения рака толстого кишечника. Он показал 100% эффективность, сообщает Хайтек+.

Препарат против рака кишечника показал 100% эффективность
Фото: Medical NoteMedical Note

В испытании препарата приняли участие 13 пациентов с колоректальным раком. У всех у них была редкая генетическая мутация опухоли — дефицит коррекционной репарации. Это означает, что клетки хуже исправляют ошибки в ДНК, что, в свою очередь, повышает риск развития рака.

У 8 из 13 пациентов также был синдром Линча — наследственное заболевание, которое приводит к ДКР.

Ученые выяснили, что лекарства вроде достарлимапа (Jemperli) эффективны против видов рака, возникших вследствие подобных заболеваний.

Клинические исследования показали, что терапия этим препаратом дает беспрецедентные результаты. Эффективность оказалась 100%, и это при том, что пациенты не подвергались ни радио-, ни химиотерапии, а также никаким хирургическим операциям.

Ученые предупреждают, что результаты еще далеки от окончательных. Однако предварительные данные дают основание полагать, что препарат может стать прорывом в лечении колоректального рака.

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