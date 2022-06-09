Терапевт развенчала миф о связи хруста пальцев и артрита

«Только в Великобритании более 10 миллионов человек страдают от артрита и связанных с ним проблем со здоровьем, и не все они сами навлекли эту болезнь на себя, хрустя пальцами», — заявила терапевт, добавив, что, если человеку нравится этот процесс, он может продолжать это делать и не бояться обречь себя на пожизненную боль в конечностях.