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11 минут назад

Терапевт развенчала миф о взаимосвязи хруста суставами пальцев и артрита

Lenta.ru

Врач-терапевт Рэйчел Уорд развенчала популярный миф о том, что хруст «костяшками» пальцев существенно повышает риск развития артрита и других заболеваний суставов. Ее слова передает издание The Sun.

Терапевт развенчала миф о связи хруста пальцев и артрита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик сказала, что многие люди убеждены, что хруст пальцами, сопровождающийся характерным «трескающим» звуком, может вызвать воспалительный процесс в суставах и сопутствующие ему болезни, однако никакой взаимосвязи между этой привычкой и артрозом или артритом ни врачи, ни ученые не установили.

Уорд объяснила, что резкие щелчки в «костяшках» пальцев вызваны движением небольших пузырьков газа в суставе, которые способны резко увеличивать объем внутрисуставного пространства.

«Только в Великобритании более 10 миллионов человек страдают от артрита и связанных с ним проблем со здоровьем, и не все они сами навлекли эту болезнь на себя, хрустя пальцами», — заявила терапевт, добавив, что, если человеку нравится этот процесс, он может продолжать это делать и не бояться обречь себя на пожизненную боль в конечностях.

Ранее врачи назвали методы борьбы с отеками ног в жару. В частности, профессор, главный врач Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов посоветовал выпивать три литра воды в день, чтобы избавиться от отеков конечностей.

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