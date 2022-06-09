Гастроэнтеролог назвал 5 врагов поджелудочной железы

— Во-первых, — это алкоголь, важно учитывать его количество и качество. Лучше вообще исключить. Во-вторых, — это курение, и в-третьих — жирная пища. Четвертая угроза — это лекарственные препараты. Сюда входит часть антибиотиков, «Вальпрад» и препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, информация об этом есть в инструкции. И пятое — иммуноглобулины. Есть наследственные заболевания, связанные с повышением в крови иммуноглобулинов G4, которые губят поджелудочную железу. Поэтому не нужно гадать, был ли у родственников панкреатит — можно просто сдать анализы, — объяснил врач в новом выпуске на YouTube-канале Яны Павлидис.