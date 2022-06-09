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2 часа назад

Гастроэнтеролог назвал топ-5 врагов поджелудочной железы

Вечерняя Москва

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал пять вещей, которые ухудшают работу поджелудочной железы.

Гастроэнтеролог назвал 5 врагов поджелудочной железы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Во-первых, — это алкоголь, важно учитывать его количество и качество. Лучше вообще исключить. Во-вторых, — это курение, и в-третьих — жирная пища. Четвертая угроза — это лекарственные препараты. Сюда входит часть антибиотиков, «Вальпрад» и препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, информация об этом есть в инструкции. И пятое — иммуноглобулины. Есть наследственные заболевания, связанные с повышением в крови иммуноглобулинов G4, которые губят поджелудочную железу. Поэтому не нужно гадать, был ли у родственников панкреатит — можно просто сдать анализы, — объяснил врач в новом выпуске на YouTube-канале Яны Павлидис.

Доктор обратил внимание на то, что главный симптом нездоровой поджелудочной железы — это боль или проблемы со стулом. Обычно это возникает как ответ на прием жирной, копченой, острой или жареной пищи. При возникновении дискомфорта нужно обратиться к врачу, в противном случае при длительном воспалении железа может перестать функционировать.

Диетолог Елена Соломатина назвала безопасное количество клубники, которое можно употреблять без вреда для здоровья. Она рекомендует разделять полкилограмма клубники на порции и есть в течение дня.

Болезни и лекарства,Яна Павлидис,Елена Соломатина,
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