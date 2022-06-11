Как снизить риск развития Альцгеймера в 1,5 раза

У людей с высоким уровнем жирных кислот в организме в 1,5 раза снижен риск развития болезни Альцгеймера, выяснили специалисты Научно-исследовательского института жирных кислот в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали связь уровня докозагексаеновой кислоты (ДГК, одной из полиненасыщенных жирных кислот) в эритроцитах и вероятности развития болезни Альцгеймера у 1490 человек в возрасте от 65 лет и старше. Как выяснилось, у участников с наиболее высокой концентрацией риски были на 49% ниже, чем у участников с самой низкой. Полученные результаты согласуются с более ранними, полученными на родственниках нынешних испытуемых, отмечают авторы работы.