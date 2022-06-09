Почему заеды в уголках рта следует не маскировать, а лечить?

То, что мы привыкли называть «заеды» – маленькие ранки в уголках губ – в медицинской терминологии имеет название «ангулит», «ангулярный стоматит». И проблема эта не только эстетическая, как многие думают. Если заеды появляются, долгое время не проходят – это сигнал о том, что с организмом не всё в порядке.
Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, рассказывает, что заеды часто возникают у людей старшего возраста, однако могут встречаться и у детей. Они могут появляться с одной стороны рта, или с обеих сторон.
Кожа в этих местах начинает шелушиться, зудеть, а затем появляются ранки, которые мокнут и гноятся. Пациенты начинают испытывать дискомфорт, боль, особенно при разговоре, зевоте, приёме пищи – во время которых ранки ещё больше травмируются.
Если заеды долго не заживают, переходят в хроническое состояние – ранки в уголках рта становятся воротами инфекции.
Специалист подчёркивает – заеды могут говорить о том, что со здоровьем не всё в порядке. При этом, причин их появления может быть много.
Если заеды возникают на фоне грибковых инфекций – это кандидозные заеды. Если по причине бактериальной инфекции – речь идёт о стрептококковых заедах. Ангулярный стоматит может сопровождать железодефицитную анемию, диабет 2 типа, дефициты витамина А и витаминов группы В.
Ещё одна причина появления заедов – стресс. Все эти состояния ведут к ослаблению иммунитета и делают организм восприимчивым к инфекциям.
Тактика лечения ангулярного стоматита будет зависеть от причин, его вызвавших. Поэтому, следует пройти обследование – обратиться к терапевту или педиатру, также можно записаться к дерматологу или стоматологу.