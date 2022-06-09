Почему выписанные врачом лекарства не помогают

Причины неэффективности выписанных доктором лекарств перечислила в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Фото: Мослента Мослента

«Поставить пациенту правильный диагноз и назначить подходящее лечение — это только начало. А дальше есть куча вероятных причин, по которым это лечение может не сработать», — подчеркнула Павлова.

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Так, по словам специалиста, не следует запивать лекарства чаем, кофе, молоком и тем более алкоголем.

«Чай-кофе-молоко свяжут активное вещество, прием окажется бесполезным. Про алкоголь и так понятно. Идеально запивать таблетку несколькими глотками воды комнатной температуры», — объяснила Павлова.

Она добавила, что совсем не запивать — не выход: лекарство может прилипнуть к пищеводу и вызвать серьезное раздражение.

Не стоит принимать лекарства «как Бог на душу положит», очень важно соблюдать правильный ритм — строго в соответствии с рекомендациями врача, продолжила эндокринолог.

«И нужно обязательно уточнить, как себя вести, если по какой-то причине вы пропустите время приема лекарства. Некоторые препараты надо выпить сразу же, как заметите свою ошибку. Но далеко не все», — написала она.

Павлова советует принимать лекарства только в соответствующей рекомендациям врача дозировке, даже если «уже не болит». Она подчеркнула, что не стоит разламывать таблетки на части, лучше покупать в аптеке точную дозировку.

Не нужно нарушать правила приема лекарств, продолжила врач.

«Например, надо принимать таблетки строго на голодный желудок, за 20 минут до еды. Что будет, если принять их на сытый желудок или сразу после приема поесть? Прием таблетки будет бесполезным, так как большая часть ее активного вещества не усвоится. А некоторым препаратам необходимо попадать в желудок только после сытного обеда», — рассказала она.

Павлова добавила, что не нужно жевать то, что надо глотать.

«Многие таблетки специально находятся в растворяемой в желудке оболочке, им нельзя начинать реакцию в ротовой полости. По этой же причине не стоит разбирать капсулы. Форма подачи лекарства очень важна, не надо ее менять», — объяснила она.

«Конечно, есть и другие причины, но решить конкретно эти — в наших руках», — так завершила свое послание эндокринолог.