Как связаны грипп и инфаркт

Нередко острые воспалительные заболевания, в том числе грипп, сопровождаются развитием сильнейшей интоксикации. Она будет приводить к повышению ЧСС, усилению кровотока. И в случае если у человека есть проблемы со стороны сосудистой системы, сосуды могут этого не выдержать. В результате, возникнет инфаркт головного мозга или сердца. И вторую большую проблему создают сами пациенты, которые постоянно принимают гипотензивную терапию, но на время лечения отменяют прием этих лекарств или самостоятельно регулируют дозировки. И, как следствие, также возрастает риск возникновения инфаркта.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"