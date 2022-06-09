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1 час назад

Как связаны грипп и инфаркт

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Давно не секрет, что инфекционные заболевания подобные гриппу способны повлечь за собой довольно серьезные последствия для организма, вплоть до летального исхода. Рамблер спросил у эксперта, почему такое возможно и как между собой связаны грипп и серьезные заболевания сердца.

Как связаны грипп и инфаркт
Фото: pexels.compexels.com

Все дело в интоксикации организма, которая возможна после тяжелого течения болезни. Интоксикация, в свою очередь, несет серьезную нагрузку на кровеносную и сердечно-сосудистую системы, отсюда и прямая связь инфекционных заболеваний с проблемами в работе сердца.

Помимо этого, многие пациенты во время лечения простудных или инфекционных заболеваний, совершенно забывают о том, что необходимо продолжать принимать те препараты, которые они пили в связи со своими хроническими болезнями и до гриппа. К таким препаратам относятся те, что регулируют уровень артериального давления, разжижают кровь и прочие.

Нередко острые воспалительные заболевания, в том числе грипп, сопровождаются развитием сильнейшей интоксикации. Она будет приводить к повышению ЧСС, усилению кровотока. И в случае если у человека есть проблемы со стороны сосудистой системы, сосуды могут этого не выдержать. В результате, возникнет инфаркт головного мозга или сердца. И вторую большую проблему создают сами пациенты, которые постоянно принимают гипотензивную терапию, но на время лечения отменяют прием этих лекарств или самостоятельно регулируют дозировки. И, как следствие, также возрастает риск возникновения инфаркта.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Врачи также отмечают, что своевременная вакцинация от гриппа способствует снижению рисков получить осложнения.

Болезни и лекарства,
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