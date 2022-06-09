Как связаны грипп и инфаркт

Давно не секрет, что инфекционные заболевания подобные гриппу способны повлечь за собой довольно серьезные последствия для организма, вплоть до летального исхода. Рамблер спросил у эксперта, почему такое возможно и как между собой связаны грипп и серьезные заболевания сердца.
Все дело в интоксикации организма, которая возможна после тяжелого течения болезни. Интоксикация, в свою очередь, несет серьезную нагрузку на кровеносную и сердечно-сосудистую системы, отсюда и прямая связь инфекционных заболеваний с проблемами в работе сердца.
Помимо этого, многие пациенты во время лечения простудных или инфекционных заболеваний, совершенно забывают о том, что необходимо продолжать принимать те препараты, которые они пили в связи со своими хроническими болезнями и до гриппа. К таким препаратам относятся те, что регулируют уровень артериального давления, разжижают кровь и прочие.
Врачи также отмечают, что своевременная вакцинация от гриппа способствует снижению рисков получить осложнения.