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1 час назад

В ВОЗ заявили о возможности повторно заразиться оспой обезьян

РИА "ФедералПресс"

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис рассказал о повторных случаях заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ВОЗ заявили о возможности повторно заразиться оспой обезьян
Фото: Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел», ­– заявил Льюис.

По его словам, иммунитет не защищает от повторного заражения. На данный момент проводить всеобщую вакцинацию в ВОЗ не рекомендуют. При этом генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вакцинация уже проводится там, где есть вакцины, сообщает РИА «Новости».

На сегодняшний день с оспой обезьян столкнулись десятки стран. Заражены более 1 тысячи человек.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в России проводят испытания прививки и лекарственных препаратов против оспы.

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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