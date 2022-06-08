В ВОЗ заявили о возможности повторно заразиться оспой обезьян

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис рассказал о повторных случаях заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы уже видели, как в Западной Африке врач, уже контактировавший с оспой обезьян, позже снова заболел», – заявил Льюис.
По его словам, иммунитет не защищает от повторного заражения. На данный момент проводить всеобщую вакцинацию в ВОЗ не рекомендуют. При этом генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вакцинация уже проводится там, где есть вакцины, сообщает РИА «Новости».
На сегодняшний день с оспой обезьян столкнулись десятки стран. Заражены более 1 тысячи человек.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в России проводят испытания прививки и лекарственных препаратов против оспы.