6 признаков, что вам нужно срочно удалять зуб

Действительно, после удаления зуба, в том числе в рамках атравматичного протокола, пациент может испытывать некий дискомфорт, что является нормой, но о болевом синдроме, тем более сильном, в штатных случаях речь не идет. Есть люди с пониженным болевым порогом или специфической реакцией на окончание действия анестезии, но и для них у стоматологов есть действенные средства обезболивания, в основном медикаментозные.

Владимир Шипков Врач-стоматолог, основатель клиники Dr.Shipkov Dental Clinic