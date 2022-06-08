6 признаков, что вам нужно срочно удалять зуб

В Средневековье люди целовали ослов, чтобы облегчить мучительную зубную боль. Сейчас для лечения необходимо просто обратиться к стоматологу. Всегда ли визит к врачу заканчивается удалением зуба и при каких обстоятельствах этого можно избежать? А как быть с болью после операции? Рассказывает врач-стоматолог, основатель клиники Dr.Shipkov Dental Clinic Владимир Шипков.
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Согласно традиционным протоколам, удаление зубов показано в следующих ситуациях:
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при осмотре наблюдается значительное разрушение костной ткани – от 80% и более, а восстановление нецелесообразно (актуально, например, для зубов мудрости) или невозможно;
есть хронический инфекционный очаг в периодонте, который невозможно купировать;
кариес корня, фрактура (трещина) или перелом корня зуба;
недостаток места в челюсти для перемещения зубов в процессе ортодонтического лечения;
есть ретинированные (непрорезавшиеся) зубы, прорезыванию которых сопутствовало появление новообразований или инфекционно-воспалительных процессов;
аномально расположенные, сверхомплектные зубы, ортодонтическая коррекция которых нереализуема.
Однако время не стоит на месте: передовые технологии и современное оборудование позволяют спасти и восстановить практически любой зуб, отмечает эксперт.
При условии наличия у врача соответствующей квалификации и целесообразности такой операции любые кисты, гранулемы успешно лечатся, а коронковая часть, разрушенная даже более чем на 70%, — легко восстанавливается.
Всегда ли после удаления зуба остается сильная боль?
Боль и современная стоматология — несовместимые понятия, подчеркивает врач.
Действительно, после удаления зуба, в том числе в рамках атравматичного протокола, пациент может испытывать некий дискомфорт, что является нормой, но о болевом синдроме, тем более сильном, в штатных случаях речь не идет. Есть люди с пониженным болевым порогом или специфической реакцией на окончание действия анестезии, но и для них у стоматологов есть действенные средства обезболивания, в основном медикаментозные.
Следует понимать, что удаление бывает простым (без технических средств и специального оборудования) и сложным (перед экстракцией может выполняться разрез мягких и распил твердых тканей, применяется специальный инструментарий). В первом случае неприятные ощущения после операции, как правило, отсутствуют вовсе, во втором — могут иметь место.
Степень дискомфорта определяется характером и масштабом оперативного вмешательства. Если врач отслаивал слизисто-надкостничный лоскут и распиливал кость, вряд ли удастся избежать постоперационного отека и болевого синдрома, но и они успешно купируются в рамках современных реабилитационных протоколов. Последние обычно включают медикаментозную терапию (антибиотики, противовоспалительные и антигистаминные средства, обезболивающие препараты) и ряд мер, способствующих скорейшему восстановлению: