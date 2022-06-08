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1 час назад

6 признаков, что вам нужно срочно удалять зуб

Мира Маркина
Владимир Шипков эксперт

В Средневековье люди целовали ослов, чтобы облегчить мучительную зубную боль. Сейчас для лечения необходимо просто обратиться к стоматологу. Всегда ли визит к врачу заканчивается удалением зуба и при каких обстоятельствах этого можно избежать? А как быть с болью после операции? Рассказывает врач-стоматолог, основатель клиники Dr.Shipkov Dental Clinic Владимир Шипков.

6 признаков, что вам нужно срочно удалять зуб
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно традиционным протоколам, удаление зубов показано в следующих ситуациях:

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  • при осмотре наблюдается значительное разрушение костной ткани – от 80% и более, а восстановление нецелесообразно (актуально, например, для зубов мудрости) или невозможно;
  • есть хронический инфекционный очаг в периодонте, который невозможно купировать;
  • кариес корня, фрактура (трещина) или перелом корня зуба;
  • недостаток места в челюсти для перемещения зубов в процессе ортодонтического лечения;
  • есть ретинированные (непрорезавшиеся) зубы, прорезыванию которых сопутствовало появление новообразований или инфекционно-воспалительных процессов;
  • аномально расположенные, сверхомплектные зубы, ортодонтическая коррекция которых нереализуема.

Однако время не стоит на месте: передовые технологии и современное оборудование позволяют спасти и восстановить практически любой зуб, отмечает эксперт.

При условии наличия у врача соответствующей квалификации и целесообразности такой операции любые кисты, гранулемы успешно лечатся, а коронковая часть, разрушенная даже более чем на 70%, — легко восстанавливается.
Владимир Шипков
Владимир Шипков Врач-стоматолог, основатель клиники Dr.Shipkov Dental Clinic

Всегда ли после удаления зуба остается сильная боль?

Боль и современная стоматология — несовместимые понятия, подчеркивает врач.

Действительно, после удаления зуба, в том числе в рамках атравматичного протокола, пациент может испытывать некий дискомфорт, что является нормой, но о болевом синдроме, тем более сильном, в штатных случаях речь не идет. Есть люди с пониженным болевым порогом или специфической реакцией на окончание действия анестезии, но и для них у стоматологов есть действенные средства обезболивания, в основном медикаментозные.
Владимир Шипков
Владимир Шипков Врач-стоматолог, основатель клиники Dr.Shipkov Dental Clinic

Следует понимать, что удаление бывает простым (без технических средств и специального оборудования) и сложным (перед экстракцией может выполняться разрез мягких и распил твердых тканей, применяется специальный инструментарий). В первом случае неприятные ощущения после операции, как правило, отсутствуют вовсе, во втором — могут иметь место.

Степень дискомфорта определяется характером и масштабом оперативного вмешательства. Если врач отслаивал слизисто-надкостничный лоскут и распиливал кость, вряд ли удастся избежать постоперационного отека и болевого синдрома, но и они успешно купируются в рамках современных реабилитационных протоколов. Последние обычно включают медикаментозную терапию (антибиотики, противовоспалительные и антигистаминные средства, обезболивающие препараты) и ряд мер, способствующих скорейшему восстановлению:
  • холод на место удаления,
  • сон на противоположной стороне,
  • запрет на физические нагрузки, баню, сауну.
Болезни и лекарства,Владимир Шипков,
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