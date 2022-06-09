Курение удвоило риск сердечной недостаточности

Ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса доказали, что курение табачных сигарет удваивают риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology.

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Исследователи проанализировали записи о 9500 человек в возрасте от 61 до 81 года и обнаружили, что у бывших курильщиков сохраняется высокий риск сердечной недостаточности любого типа в течение десятилетий после того, как они бросили курить. По словам специалистов, такие результаты подчеркивают важность отказа от курения среди детей и молодых людей.

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Существует два типа сердечной недостаточности: сниженная фракция выброса и сохраненная фракция выброса. При сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левый желудочек не может в достаточной мере сокращаться при перекачивании крови, и это наиболее тесно связано с ишемической болезнью сердца. При сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левый желудочек не может достаточно расслабиться после сокращения. Лечение этого типа ограничено, а причины не вполне ясны.

За средний период наблюдения 13 лет в исследовании было зарегистрировано 1215 случаев сердечной недостаточности, в том числе 492 случая сниженной фракции выброса и 555 случаев сохраненной фракции выброса. По сравнению с некурящими риск сохраненной фракции выброса повысился в 2,28 раза и в 2,16 раза выше для сниженной фракции выброса. Большее количество сигарет в день и большее количество лет курения связаны с более высоким риском сердечной недостаточности.

В целом, у бывших курильщиков риск сохраненной фракции выброса и сниженной фракции выброса на 31 и 36 процентов больше, соответственно, по сравнению с никогда не курившими.