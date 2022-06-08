"Вирус можно лечить": мифы о вирусе папилломы человека

Вирус папилломы человека - это целая группа распространенных и генетически разнородных вирусов, поражающих эпителий слизистых и кожных покровов. Известно о более чем 190 типах данного вируса. Многие убеждены, что ВПЧ всегда грозит раком, однако совсем не каждый тип вируса из этой группы имеет высокий онкогенный тип. Рамблер обратился к эксперту, чтобы разобраться, какие мифы ходят вокруг этого заболевания и в чем заключаются самые частые заблуждения пациентов.

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1. ВПЧ очень распространён и не опасен: ВПЧ действительно широко распространён, опасность представляют высокоонкогенные штаммы (виды), которые при длительном присутствии в эпителии шейки матки могут вызывать его изменения вплоть до рака шейки матки.

Черепнина Анна Леонидовна Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

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2. Наличие ВПЧ всегда приводит к предраку или раку шейки матки: эти заболевания чаще всего вызваны определёнными штаммами ВПЧ, но у 90% женщин вирус элиминируется (исчезает) из эпителия шейки матки самостоятельно, даже без лечения.

3. Если ВПЧ редко вызывает рак шейки матки, то не стоит проводить обследование с целью его обнаружения: это не так- всем женщинам в возрасте от 30 до 65 лет, без заболеваний шейки матки необходимо проходить обследование на ВПЧ (согласно клиническим рекомендациям),но бывают ситуации, когда это надо делать раньше и чаще, например, ВПЧ «любит» некоторую флору влагалища и в таких условиях риск изменений эпителия шейки повышается. Врач при осмотре определит как часто нужно обследоваться на ВПЧ.

Черепнина Анна Леонидовна Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

4. ВПЧ можно лечить: на сегодняшний день специфических препаратов от ВПЧ нет. Лечение сводится к назначению средств, повышающих иммунитет, иногда требуется оперативное лечение. Как правило, при наличии ВПЧ требуется регулярное посещение гинеколога, контроль мазков на цитологию и титра (количество) ВПЧ.

5. От ВПЧ можно защититься презервативом: это не так, вирус очень маленького размера и проникает через поры латексного презерватива.

Черепнина Анна Леонидовна Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики