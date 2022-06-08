"Вирус можно лечить": мифы о вирусе папилломы человека

Вирус папилломы человека - это целая группа распространенных и генетически разнородных вирусов, поражающих эпителий слизистых и кожных покровов. Известно о более чем 190 типах данного вируса. Многие убеждены, что ВПЧ всегда грозит раком, однако совсем не каждый тип вируса из этой группы имеет высокий онкогенный тип. Рамблер обратился к эксперту, чтобы разобраться, какие мифы ходят вокруг этого заболевания и в чем заключаются самые частые заблуждения пациентов.
2. Наличие ВПЧ всегда приводит к предраку или раку шейки матки: эти заболевания чаще всего вызваны определёнными штаммами ВПЧ, но у 90% женщин вирус элиминируется (исчезает) из эпителия шейки матки самостоятельно, даже без лечения.
4. ВПЧ можно лечить: на сегодняшний день специфических препаратов от ВПЧ нет. Лечение сводится к назначению средств, повышающих иммунитет, иногда требуется оперативное лечение. Как правило, при наличии ВПЧ требуется регулярное посещение гинеколога, контроль мазков на цитологию и титра (количество) ВПЧ.
6. Вакцина от ВПЧ защищает на 100% от заражения: вакцина, зарегистрированная в РФ полностью защищает только от 4 штаммов, но высокоонкогенных штаммов намного больше и не факт, что вы с ним не встретитесь.