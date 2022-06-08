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2 часа назад

Стало известно, какие витамины россияне чаще всего покупают в аптеке

Вечерняя Москва

Спрос на витаминные комплексы в России вырос в 2,2 раза за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно часто делают покупки в этой категории жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Об этом свидетельствуют данные сервиса «еАптека».

Какие витамины россияне чаще всего покупают в аптеке
Фото: PexelsPexels

Чаще всего россияне покупают препараты, содержащие витамин С. На втором месте — БАД «Гематоген», который призван улучшать самочувствие, повышать уровень гемоглобина в крови, насыщая организм железом. Третья строчка рейтинга досталась витамину D, который помогает организму усваивать кальций. Нехватку этого витамина испытывают большинство россиян.

Чаще всего различные витаминные добавки приобретают жители Москвы и Московской области — 38,5 процента продаж, передает Life.ru.

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