Какие витамины россияне чаще всего покупают в аптеке

Спрос на витаминные комплексы в России вырос в 2,2 раза за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно часто делают покупки в этой категории жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Об этом свидетельствуют данные сервиса «еАптека».
Чаще всего россияне покупают препараты, содержащие витамин С. На втором месте — БАД «Гематоген», который призван улучшать самочувствие, повышать уровень гемоглобина в крови, насыщая организм железом. Третья строчка рейтинга досталась витамину D, который помогает организму усваивать кальций. Нехватку этого витамина испытывают большинство россиян.
Чаще всего различные витаминные добавки приобретают жители Москвы и Московской области — 38,5 процента продаж, передает Life.ru.