Какие витамины россияне чаще всего покупают в аптеке

Спрос на витаминные комплексы в России вырос в 2,2 раза за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно часто делают покупки в этой категории жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Об этом свидетельствуют данные сервиса «еАптека».