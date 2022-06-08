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2 часа назад

Онколог предупредил об опасности некоторых родинок на теле

Парламентская газета

Обычно родинки имеют доброкачественную природу и не вредят здоровью, но под действием некоторых факторов безобидные пигментные пятна могут видоизмениться и привести к развитию меланомы, то есть рака кожи. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-онколог Александр Серяков.

Онколог предупредил об опасности некоторых родинок на теле
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Специалист отметил, что за состоянием родинок (народное название невуса, пигментного образования) на теле всегда стоит пристально наблюдать, чтобы не пропустить признаки превращения доброкачественного образования в злокачественное.

Признаками того, что невус стал опасным, по словам врача, является увеличение пигментного пятна, изменение его формы, увеличение выпуклости над поверхностью кожи, возникновение язвы, а также выпадение волос рядом с ним.

«Любое из этих проявлений должно насторожить. С этим надо идти к доктору, чтобы он принял решение вместе с пациентом об удалении потенциально опасного родимого пятна. Если этого не сделать, то спустя какое-то время оно может трансформироваться в меланому»,

— подытожил онколог.

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