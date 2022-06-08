Излечившаяся от рака Донцова дала совет онкобольным

Писательница Дарья Донцова, победившая рак груди в четвертой стадии, в беседе с РИА "Новости" посоветовала онкобольным россиянам не читать о своем недуге в интернете.
"Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете",
- подчеркнула Донцова.
Она порекомендовала россиянам найти себе хорошего доктора и верить в лучший исход. Донцова привела в пример историю знакомой с онкологическим заболеванием. Она очень хотела дожить до свадьбы дочери, несмотря на неутешительный диагноз. По словам писательницы, вера этой женщины в себя была настолько велика, что ей удалось увидеть рождение внука.