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1 час назад

Излечившаяся от рака Донцова дала совет онкобольным

Газета.Ru

Писательница Дарья Донцова, победившая рак груди в четвертой стадии, в беседе с РИА "Новости" посоветовала онкобольным россиянам не читать о своем недуге в интернете.

Излечившаяся от рака Донцова дала совет онкобольным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете",

- подчеркнула Донцова.

Она порекомендовала россиянам найти себе хорошего доктора и верить в лучший исход. Донцова привела в пример историю знакомой с онкологическим заболеванием. Она очень хотела дожить до свадьбы дочери, несмотря на неутешительный диагноз. По словам писательницы, вера этой женщины в себя была настолько велика, что ей удалось увидеть рождение внука.

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