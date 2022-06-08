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2 часа назад

Врач рассказал, в чем состоит главная опасность диабета

Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, в чем заключается опасность такого заболевания, как диабет.

Врач рассказал, в чем состоит главная опасность диабета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как пояснил специалист, основной удар избыточная глюкоза в крови наносит по сосудистой системе в первую очередь по капиллярам, приводя к капилляропатии. Данный процесс является предвестником ретинопатии (диабетическая слепота), поскольку в сетчатке очень тонкая капиллярная сеть. Кроме того, страдают нижние конечности, сначала теряя чувствительность, а потом поражаясь гангреной, поэтому диабетикам часто ампутируют ступни и ноги.

Кроме того, в запущенных случаях у диабетиков отказывают почки, так как лишний сахар организм пытается выводить с мочой, что приводит к нефропатии.

Врач добавил, что, если повреждены нервы, управляющие сердцем, начинаются проблемы с миокардом — сердечный ритм будет неровным, передает издание argumenti.ru.

Регулярное употребление магазинного кваса грозит развитием диабета, а также преждевременным старением. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что в состав покупного напитка входит много сахара, что особенно опасно для организма, передает ФАН.

В некоторых пищевых изделиях содержится фруктоза, которая при переизбытке в организме может пагубно влиять на здоровье. Врач-эндокринолог Наталья Либеранская составила список таких продуктов и рассказала об их особенностях

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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