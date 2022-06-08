Врач рассказал о подверженных заражению оспой людях

Россияне младше 40 лет наиболее восприимчивы к заболеванию оспой. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.
Врач пояснил, что в большей безопасности находятся те, кто проходил вакцинацию в период СССР.
Я полагаю, что примерно 50% текущего населения РФ на сегодняшний момент вакцинированы,
– сказал Чудаков.
Вместе с тем более молодое население страны уязвимо, о чем свидетельствует также заражаемость вирусом оспы в Европе.
С точкой зрения Сергея Чудакова солидарен Сергей Нетесов, эксперт, работающий в области персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств. Он отметил, что вакцинация от оспы была остановлена в 1980 году, поэтому люди старше 43 лет находятся вне зоны риска.
Также Чудаков высказал мнение, что в мире наблюдается вспышка обезьяньей оспы, а не эпидемия, в связи с чем вводить обязательную вакцинацию необходимости нет. Об этом пишет издание "Известия".