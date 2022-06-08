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1 час назад

Врач рассказал о подверженных заражению оспой людях

Vse42.ru

Россияне младше 40 лет наиболее восприимчивы к заболеванию оспой. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

Врач рассказал о подверженных заражению оспой людях
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Врач пояснил, что в большей безопасности находятся те, кто проходил вакцинацию в период СССР.

Я полагаю, что примерно 50% текущего населения РФ на сегодняшний момент вакцинированы,

– сказал Чудаков.

Вместе с тем более молодое население страны уязвимо, о чем свидетельствует также заражаемость вирусом оспы в Европе.

С точкой зрения Сергея Чудакова солидарен Сергей Нетесов, эксперт, работающий в области персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств. Он отметил, что вакцинация от оспы была остановлена в 1980 году, поэтому люди старше 43 лет находятся вне зоны риска.

Также Чудаков высказал мнение, что в мире наблюдается вспышка обезьяньей оспы, а не эпидемия, в связи с чем вводить обязательную вакцинацию необходимости нет. Об этом пишет издание "Известия".

Болезни и лекарства,Сергей Нетесов,Сергей Чудаков,
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