Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
58 минут назад

Врачи назвали боль в руках симптомом пяти опасных заболеваний

Lenta.ruиещё 1

Врачи отметили, что болезненные ощущения в руке могут быть вызваны не только травмой или стрессом: они связали этот симптом с пятью опасными заболеваниями. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT).

Врачи назвали боль в руках симптомом пяти опасных заболеваний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, например, профессор Свати Дешмух, доцента кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, назвала болезненные ощущения в руках и ногах симптомом постковидного синдрома.

Видео дня

«Многие пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызванными COVID-19, выздоравливают, но у некоторых людей развиваются более серьезные осложнения, боль постоянно их беспокоит и влияет на качество жизни»,

— уточнила она и добавила, что суставная боль при гриппе не столь интенсивна.

Также болевые ощущения в руке могут оказаться признаком диабетической нейропатии — расстройства нервной системы, связанного с поражением при диабете малых кровеносных сосудов.

«Ограничение притока крови к поврежденным нервам приводит к хронической, изнуряющей боли. Это может сделать выполнение самых простых задач очень болезненным»,

— объяснил физиотерапевт Марк Басселл.

Болевые ощущения или припухлость в руке могут быть признаком образования тромба.

«Большинство тромбов образуется в ноге, но они также могут образоваться в кровеносных сосудах рук, особенно если установлен медицинский катетер или вы недавно перенесли операцию на руке, шее или груди»,

уточнили специалисты Американской ассоциации пенсионеров (AARP).

По мнению сертифицированного радиационного онколога Гари Ларсона, болевые ощущения в руке и плече могут оказаться признаком рака легких:

«За последние несколько месяцев я лечил двух пациентов, у которых рак легких проявлялся болью в плече. За свою карьеру я видел множество пациентов, которые жаловались на боль в плече, потому что рак распространился на лопатку, верхнюю плечевую кость или на позвоночник на уровне, где нервы идут к плечу».

Кроме того, болевые ощущения в левой руке могут оказаться одним из основных симптомом сердечного приступа.

«Боль, отдающая в челюсть, спину, шею или руки может сигнализировать о заболевании сердца, — объяснила кардиолог Лесли Чо, доктор медицинских наук. — Если ощущение дискомфорта возникает или усиливается тогда, когда вы напрягаетесь, а затем, в состоянии покоя, прекращается, то вам также следует пройти обследование».

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители