Врачи назвали боль в руках симптомом пяти опасных заболеваний

«За последние несколько месяцев я лечил двух пациентов, у которых рак легких проявлялся болью в плече. За свою карьеру я видел множество пациентов, которые жаловались на боль в плече, потому что рак распространился на лопатку, верхнюю плечевую кость или на позвоночник на уровне, где нервы идут к плечу».