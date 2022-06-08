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1 час назад

Ученые заявили о связи ночных кошмаров с болезнью Паркинсона

Vse42.ruиещё 2

Ученые из Великобритании провели исследование и нашли связь между ночными кошмарами и риском развития болезни Паркинсона.

Ученые заявили о связи ночных кошмаров с болезнью Паркинсона
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Научные работники Бирмингемского университета заявили, что тревожные сны могут выступать в качестве предвестников болезни Паркинсона.

В исследовании ученых приняли участие 3 818 мужчин в возрасте 67 лет и старше, они наблюдали за ними в течение 12 лет. Было установлено, что те участники, которым снились кошмары хотя бы раз в неделю, чаще других страдали от заболевания.

Специалисты предполагают, что это обусловлено повреждением болезнью тех участков мозга, которые регулируют эмоции, получаемые во время сна, пишет Daily Mail.

Болезни и лекарства,
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