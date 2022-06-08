Ученые заявили о связи ночных кошмаров с болезнью Паркинсона

Ученые из Великобритании провели исследование и нашли связь между ночными кошмарами и риском развития болезни Паркинсона.
Научные работники Бирмингемского университета заявили, что тревожные сны могут выступать в качестве предвестников болезни Паркинсона.
В исследовании ученых приняли участие 3 818 мужчин в возрасте 67 лет и старше, они наблюдали за ними в течение 12 лет. Было установлено, что те участники, которым снились кошмары хотя бы раз в неделю, чаще других страдали от заболевания.
Специалисты предполагают, что это обусловлено повреждением болезнью тех участков мозга, которые регулируют эмоции, получаемые во время сна, пишет Daily Mail.